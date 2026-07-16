Sancionan la venta de vapeadores a menores y detectan máquinas sin control de edad en nueve municipios de Alicante

Máquina expendedora - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado la venta de vapeadores y productos con nicotina a menores de edad, así como máquinas expendedoras que carecían de sistemas de control de edad, en nueve municipios de la provincia de Alicante. Las actuaciones se han saldado con 22 inspecciones con resultado de infracción.

La investigación se inició en abril de 2025 por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Benemérita de Calp, en el marco de las actuaciones dirigidas a la protección de los menores, ante la preocupación existente por el uso de vapeadores entre los jóvenes y la baja percepción de riesgo asociada a estos productos.

Tras realizar las primeras gestiones y comprobar la normativa aplicable, los agentes centraron las actuaciones en la inspección de máquinas expendedoras que carecían de mecanismos para impedir el acceso de menores y en establecimientos sobre los que existían indicios de venta de estos productos sin comprobar la edad de los compradores, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Las inspecciones permitieron constatar que en nueve establecimientos presuntamente se dispensaban vapeadores y líquidos con nicotina a menores sin verificar previamente su edad mediante un documento oficial. Los agentes localizaron, además, una máquina expendedora sin control de edad situada a escasos 50 metros de la entrada de un instituto de educación secundaria. Durante las actuaciones realizadas en L'Alfàs del Pi, los agentes detectaron también en uno de los establecimientos la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

En total, la Guardia Civil ha realizado 22 inspecciones con resultado de infracción, de las que diez se realizaron en establecimientos dedicados a la venta de vapeadores y 12 en máquinas expendedoras que carecían de sistemas de control de edad. Las actuaciones se han desarrollado en Alicante, Altea, Benidorm, Calp, Elda, L'Alfàs del Pi, La Nucia, Sant Vicent del Raspeig y La Vila Joiosa.

NORMATIVA

El instituto armado ha resaltado que la normativa prohíbe la venta a menores de 18 años de productos susceptibles de liberar nicotina, así como de aquellos que imiten o induzcan al hábito de fumar. Las conductas relacionadas con menores pueden ser calificadas como infracciones graves, con multas de entre 15.000,01 y 60.000 euros, mientras que los supuestos considerados muy graves pueden ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros, en función de las circunstancias y de la resolución del órgano administrativo competente.

La Guardia Civil mantiene la vigilancia sobre este tipo de establecimientos y recuerda a sus responsables la obligación de comprobar la edad de los compradores cuando existan dudas y de adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso de los menores a productos cuya venta tienen prohibida.