Sanidad adquiere tres asistentes robóticos para mejorar la rehabilitación de pacientes con alteraciones de movilidad

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su visita al Hospital General de Castellón - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 4 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Conselleria de Sanidad ha adquirido tres asistentes robóticos destinados a mejorar y personalizar la rehabilitación de pacientes con limitaciones funcionales en el miembro superior. La actuación supone una inversión de 264.000 euros, subvencionada con fondos europeos, y extiende esta tecnología a hospitales públicos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

Los dispositivos se han destinado a los servicios de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de València, el Hospital General Universitario de Castellón y el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado este viernes el Hospital General de Castellón, donde ha asistido a una demostración del asistente robótico y de sus aplicaciones terapéuticas en la recuperación de la movilidad del miembro superior.

Durante la visita, Gómez ha calificado este asistente robótico como "una auténtica innovación en la rehabilitación funcional y física, una auténtica revolución que va a servir a la rehabilitación de una forma personalizada, activa, dinámica y eficaz en pacientes con distrofias musculares, con ELA, con ictus y con cualquier tipo de patología que pueda producir una discapacidad funcional".

Además, ha subrayado que con esta incorporación se demuestras el compromiso con la sanidad castellonense y con los ciudadanos de la provincia de Castellón, "poniéndoles a la cabeza de las innovaciones que se van incorporando no solo en la Comunitat Valenciana, sino también a nivel nacional".

REHABILITACIÓN PERSONALIZADA

El modelo adquirido, denominado Armeo SpringPro, permite trabajar toda la cadena de movimiento del miembro superior, desde el hombro hasta la mano, y puede utilizarse tanto en personas adultas como en población pediátrica.

Los equipos se destinarán al tratamiento de pacientes con enfermedades raras, entre ellas la esclerosis lateral amiotrófica y las distrofias musculares, así como de personas que han sufrido un ictus y, en general, de pacientes con limitaciones funcionales en el miembro superior.

El sistema proporciona un soporte continuo del peso del brazo que facilita la realización de movimientos, especialmente en pacientes con mayores limitaciones. Además, permite trabajar funciones como la apertura y el cierre de la mano, la coordinación y el agarre, con el objetivo de favorecer la autonomía del paciente en las actividades de la vida diaria.

Los profesionales pueden adaptar la terapia a las necesidades y capacidades de cada persona, trabajar movimientos concretos y diseñar planes individualizados para las diferentes etapas de la recuperación. La tecnología permite también registrar de forma objetiva la evolución del paciente, lo que facilita el seguimiento de los resultados y el ajuste del tratamiento.

En relación con la actividad del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Universitario de Castellón, Marciano Gómez ha explicado que "se atienden alrededor de 55.000 episodios anuales en rehabilitación" y ha añadido que la previsión es que con este asistente robótico de miembro superior se pueda atender alrededor de 400 sesiones al año.

Cada paciente recibirá inicialmente tratamiento con el dispositivo durante un mes. Una vez finalizado este periodo, los profesionales evaluarán su evolución y determinarán si precisa nuevas sesiones en función de sus necesidades. El conseller ha incidido en que la rehabilitación "no se limita a recuperar un movimiento concreto, sino que puede contribuir a mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de los pacientes".

INVERSIÓN

La adquisición de estos tres asistentes robóticos se suma a la incorporación, en octubre de 2025, de dos exoesqueletos pediátricos de última generación en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe y en el Hospital Universitario Doctor Peset de València.

La compra de estos dos dispositivos supuso una inversión de 459.800 euros y su utilización beneficia a más de 80 niños que reciben tratamiento en ambos hospitales. Con estas actuaciones, la inversión destinada por la Conselleria de Sanidad a estos cinco dispositivos de rehabilitación robótica asciende a 723.800 euros.