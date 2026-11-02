Sanidad amplía a toda la población la campaña de vacunación frente a la gripe

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad amplía desde el 2 de noviembre la campaña de vacunación frente a la gripe a la población en general de la Comunitat Valenciana y, desde el día 5 de noviembre, no será necesario solicitar cita previa. Las personas interesadas pueden acudir a su centro de salud a vacunarse sin cita previa en las franjas horarias de vacunación establecidas por cada centro.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado al Centro de Salud Serrería I de València para vacunarse y ha aprovechado para animar a toda la población a que participe en la campaña de inmunización "porque gracias a la vacuna no solo nos protegemos a nosotros mismos frente a los virus respiratorios, sino que protegemos también a las personas que tenemos a nuestro alrededor", ha subrayado.

Además, Gómez ha recordado que la vacuna "no va dirigida únicamente a las personas que padecen alguna patología crónica o que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo que hay establecidos", según ha informado la Generalitat en un comunicado. "De hecho, es importante concienciar a las personas sanas para que se inmunicen porque gracias a este gesto tan sencillo como es vacunarse, entre todos podemos conseguir reducir los contagios o evitar posibles complicaciones graves u hospitalizaciones en el caso de enfermar, sobre todo cuando se trata de personas de riesgo o vulnerables", ha añadido.

Desde el inicio de la campaña, el conseller de Sanidad ha destacado que hasta la fecha "ya se han administrado más de 900.000 dosis de las distintas vacunas que hay para hacer frente a los virus respiratorios, por lo que estamos llevando un buen ritmo de vacunación".

En concreto, se han administrado ya un total de 902.629 dosis de vacunas. De ellas, 559.332 dosis corresponden a la vacuna frente a la gripe, 321.682 a la de covid, 15.708 son dosis del anticuerpo monoclonal de VRS para los lactantes y 5.907 corresponden a la dosis de la vacuna de VRS para la población indicada.

MÁS DE 55.000 DOSIS ADMINISTRADAS EN CENTROS DOCENTES

Según ha indicado el conseller "nuestro objetivo es facilitar el acceso a la vacunación a toda la población en la medida de lo posible, por eso, durante la campaña hemos puesto en marcha diversas iniciativas para acercar la vacuna a los distintos grupos. De hecho, a las personas mayores se les ha ofrecido la vacuna en las propias residencias y en coordinación con la Conselleria de Educación hemos facilitado que los menores puedan inmunizarse en el mismo colegio educativo para favorecer la conciliación familiar a padres y madres".

En estos momentos la cobertura de vacunación frente a la gripe ya supera el 50 por ciento tanto en el caso de las residencias de personas mayores como en los centros educativos y centros de educación especial. Así, en el caso de los colegios, hasta la fecha se han administrado 55.029 dosis de la vacuna frente a la gripe, de las cuales 54.266 han sido administradas a estudiantes de centros educativos y 763 corresponden a dosis de alumnos que se han inmunizado en centros de educación especial.

La vacunación frente a la gripe en colegios está dirigida a los menores que cursan el segundo ciclo de Educación Infantil, de 3 a 6 años. Es una vacuna voluntaria y requiere de autorización por parte de las familias. Además, se suministra en forma de aerosol vía intranasal, por lo que evita el pinchazo a los menores. De todos modos, aquellos menores que por su edad no están incluidos en la estrategia pueden recibirla en su centro de salud.

Por su parte, respecto a las residencias de mayores, Sanidad está desarrollando la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en un total de 333 residencias de la Comunitat Valenciana, en las que residen más de 29.000 mayores. A este grupo se ofrece la vacuna frente a la gripe, que ya ha alcanzado un 51,6% de cobertura; la vacuna frente al covid, que alcanza el 49,4% de cobertura; así como la vacuna frente al VRS, que previene la bronquiolitis y actualmente la cobertura supera ya el 71%.

En cuanto al VRS, en el caso del grupo de lactantes, actualmente ya se han administrado 15.708 dosis de este anticuerpo monoclonal que previene la bronquiolitis en el caso de los recién nacidos. Esta inmunización la reciben los menores al nacer durante las primeras 24-48 horas de vida y antes del alta de maternidad. Paralelamente, desde los centros de salud se realiza una captación para vacunar a los menores nacidos desde el 1 de abril de 2026.

En el caso de las embarazadas, en estos momentos se han vacunado frente a la gripe un total de 6.313 embarazadas y 1.211 frente al covid. Finalmente, hasta la fecha ya son cerca de 21.000 los profesionales sanitarios que se han inmunizado frente a la gripe y más de 13.200 frente al covid.

DOSIS ADQUIRIDAS

Para la campaña de este año la Conselleria ha adquirido más de 1.200.000 dosis de la vacuna frente a la gripe y más de 715.000 dosis de la vacuna frente al covid.

En el caso de la gripe, la vacunación está recomendada, entre otros grupos, para las personas de 60 o más años, la población infantil de 6 a 71 meses, las embarazadas y las personas con determinadas condiciones de riesgo.

Respecto al covid, la estrategia se dirige especialmente a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave, entre ellas las personas de 70 o más años, las personas institucionalizadas y aquellas con determinadas enfermedades o situaciones de inmunosupresión.

Por su parte, la vacunación frente al VRS en población adulta se ofrece a las personas de 60 o más años residentes en centros de mayores y a las personas adultas con determinadas condiciones de muy alto riesgo. Este año se ha ampliado a adultos con situaciones de muy alto riesgo y con determinadas situaciones de trasplante, TPH o terapia CAR-T, cáncer hematológico, errores innatos de la inmunidad, infección avanzada por VIH y personas sometidas a diálisis. Asimismo, se está inmunizando también a los lactantes frente al VRS.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Como cada año, la Conselleria de Sanidad conciencia a la población a través de una campaña de sensibilización sobre las ventajas de la vacunarse frente a la gripe, Covid-19 y el virus respiratorio sincital (causante de la bronquiolitis).

El lema de la campaña de este año es 'Que las excusas no decidan por ti', con la idea de poner el foco en "aquellas personas que se sienten sanas" y por ello "creen que la vacunación no es necesaria para ellas y esgrimen razones para evitarla".

El objetivo de la campaña de sensibilización de este año es hacer ver que la vacunación es "un hábito saludable más". "Igual que se fomenta la comida sana, practicar ejercicio, etc., nos vacunamos para evitar enfermedades, para estar sanos", señala la Conselleria.

Para ello se usa un mensaje genérico dirigido a la población general centrado "en las posibles consecuencias de no vacunarse principalmente en personas sanas, quienes, en un exceso de confianza, optan por no vacunarse". La campaña se ha producido en diferentes formatos para distribuir entre los centros sanitarios y las oficinas de farmacia. Así como para difundir a través de medios de comunicación y redes sociales.