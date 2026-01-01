Sanidad atiende durante la Nochevieja un total de 959 incidentes a través de los CICU

Sala del Servicio de Emergencias Sanitarias - GVA

VALÈNCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad, a través de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), ha gestionado durante esta Nochevieja un total de 959 incidentes entre las tres provincias de la Comunitat.

Del total de servicios atendidos, desde las 20.00 horas de ayer miércoles y hasta las 8.00 horas de este jueves, 489 han tenido lugar en la provincia de Valencia, 321 en la de Alicante y 149 en la de Castellón, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En cuanto al tipo de atenciones sanitarias, en total ha habido 89 asistencias por intoxicación etílica y por drogas. De ellas, 46 se han producido en la provincia de Valencia, 35 en la de Alicante y ocho en la de Castellón.

Otro tipo de incidentes destacados durante la primera noche del año son las agresiones o peleas. En 32 ocasiones han tenido que intervenir los servicios de emergencias sanitarias. Por provincias, 13 han ocurrido en la de Valencia, 12 en la de Alicante y siete en la de Castellón.

Asimismo, se han registrado nueve accidentes de tráfico: dos de ellos en la provincia de Valencia, seis en la de Alicante y uno en la de Castellón.

El resto de servicios gestionados por los CICU durante esta Nochevieja corresponden a patologías médicas o accidentes comunes o domésticos.

ASISTENCIA PERMANENTE

El personal de los CICU, formado por médicos coordinadores, enfermeras, locutores y documentalistas, trabaja ininterrumpidamente todos los días del año, las 24 horas del día.

Cuando los CICU reciben un aviso mediante en el que se solicita asistencia sanitaria, se asigna el recurso asistencial más adecuado a esa demanda, en función de la prioridad del problema o de la patología manifestada, así como de los recursos disponibles en el momento que se produce la urgencia.

Ante cualquier situación de urgencia médica, se debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112. Es fundamental mantener la calma y responder de manera rápida y concisa al breve cuestionario realizado por los y las teleoperadoras para conseguir una gestión óptima del aviso.

También es importante proporcionar dirección precisa del lugar donde está sucediendo la urgencia, indicar sexo y edad aproximada de cada paciente, así como cualquier otra información que se conozca (enfermedades o antecedentes) con el fin de facilitar la atención médica.