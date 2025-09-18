Sanidad aumenta la plantilla del Hospital de Ontinyent en 134 plazas para el nuevo centro sanitario

El Conseller De Sanidad, Marciano Gómez, Se Reúne Con El Alcalde De Ontinyent, Jorge Rodríguez - GVA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha creado un total de 134 nuevos puestos de trabajo que se suman a la actual plantilla del Hospital de Ontinyent para la puesta en marcha del nuevo centro, cuya obra ya se ha finalizado. Del total de plazas que se crean, nueve son para la nueva Unidad de Daño Cerebral y otras ocho para la Unidad de Salud Mental.

Para ello, la Conselleria ha destinado más de 5,1 millones de euros, que se suman a los más de 42,1 millones de euros que ha supuesto la obra y los más de 8 millones de euros para la dotación de equipamiento, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Así se lo ha anunciado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras la reunión que ha mantenido con el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, a quien le ha trasladado "el firme compromiso de su departamento con este proyecto que tuvimos que revisar y mejorar por sus graves carencias iniciales".

Para garantizar la cobertura de las nuevas plazas de todas las categorías profesionales, la Conselleria mantiene el Hospital de Ontinyent como zona de difícil cobertura, "con el objetivo de hacer más atractivos los puestos de trabajo y poder así capturar y retener profesionales para este centro", ha señalado el conseller.

En este sentido, Gómez ha explicado que la declaración de difícil cobertura se realiza en función de lo dispuesto en el decreto ley de medidas extraordinarias, aprobado por el pleno del Consell en febrero de 2024, "con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, sin diferencia alguna entre zonas geográficas".

"De esta forma se busca dar solución a uno de los principales retos a los que se enfrenta la atención sanitaria como es la escasez de profesionales, no solo en la Comunitat Valenciana, sino en todo el territorio nacional", ha agregado.

Para promover la provisión de estos puestos catalogados como de difícil cobertura se establecen unas garantías de estabilidad y permanencia para que el personal seleccionado se incorpore y permanezca varios años en el desempeño efectivo del puesto, con la obligación de permanecer al menos tres años en tales puestos.

INCENTIVOS

Además, se contemplan incentivos, como una mejor puntuación en los baremos por los servicios prestados en estos puestos. Así, a los efectos de futuros concursos, se incrementa la puntuación por mes de servicios prestados en zonas de difícil cobertura al triple, respecto de una zona no catalogada como tal.

Otras "medidas incentivadoras" son el fomento de la progresión del grado profesional a las personas que ocupen plazas de difícil cobertura. De este modo, por cada tres meses ocupando un puesto de difícil cobertura se reducirá un mes el tiempo necesario para progresar de grado, ha señalado la Generalitat.

Además, los servicios prestados en plazas de difícil cobertura serán justificación suficiente para autorizar la prolongación en el servicio activo del personal que alcance la edad legal de jubilación y muestre su voluntad de continuar en activo.

También se contemplan medidas de carácter retributivo y la posibilidad de reconocer un componente del complemento específico, de forma excepcional y sujeta a evaluación periódica.

La Generalitat ha detallado que, en estos momentos, la Conselleria de Sanidad está llevando a cabo la adquisición y dotación de equipamiento y materiales necesarios para la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital de Ontinyent.

CARTERA DE SERVICIOS "ADECUADA" A LA DEMANDA

Las obras del nuevo Hospital de Ontinyent se reanudaron en septiembre de 2023, ya que desde la Conselleria de Sanidad se llevó a cabo una revisión del proyecto inicial y "constató la falta de servicios esenciales para prestar una adecuada atención sanitaria, como son los quirófanos, el servicio de esterilización, cafetería, y dos salas blancas de preparación de fármacos".

Ahora, ha relatado, el nuevo hospital dispondrá de una cartera de servicios "adecuada" a la demanda asistencial y de un equipamiento "de alta tecnología" para que los ciudadanos de Ontinyent puedan recibir asistencia en su localidad, "sin necesidad de desplazarse a otros centros sanitarios".

Con el nuevo hospital se amplía la capacidad asistencial al incorporar nuevos servicios y ampliar los existentes. Pasará de contar con tres quirófanos a cinco, de uno a dos paritorios, de seis a 18 puestos de urgencias. Además, dispondrá de 80 camas proyectadas en 48 habitaciones de uso individual y 16 habitaciones dobles. Las consultas externas se duplican al pasar de 13 a 26.

Se incorporan nuevos servicios como los del hospital de día médico-quirúrgico con seis puestos, una unidad de cuidades intensivos (UCI) y una unidad de daño cerebral. La nueva unidad de radiodiagnóstico dispondrá de dos salas de rayos X, una de telemando, un TAC, un ortopantomógrafo, dos salas de ecografía y una de mamografía. Además, "gracias a la última modificación", habrá un gabinete de endoscopias, un servicio de resonancia magnética y servicio de anatomía patológica.

El nuevo centro hospitalario prestará asistencia especializada a más de 54.000 pacientes de las siguientes poblaciones del departamento de salud: Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Benissoda, Bocairent, Bufalí, Carrícola, El Palomar, Fontanars dels Alforins y Ontinyent.