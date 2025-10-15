Sanidad se compromete a dar los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer en un máximo de 30 días

Las cartas de invitación ya incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación acudan a su hospital

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado, en su comparecencia anValencia2025te el pleno de les Corts, que la Conselleria de Sanidad ha asumido el compromiso de garantizar la comunicación de los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba.

En este sentido, ha explicado que las cartas de invitación a participar en el programa ya incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación de resultados acudan al SAIP de su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico para el seguimiento de casos, o lo notifiquen enviando un correo electrónico a la dirección cribado_programa_mama@gva.es, según ha informado su departamento en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que en el primer semestre de 2026 se completará el impulso tecnológico dado al programa con la automatización integral del proceso apoyado en plataformas de comunicación omnicanal.

De esta manera, las mujeres podrán recibir toda la información del proceso, desde la invitación, citas para pruebas, o el informe de resultados a través de la nueva versión de la App GVA Salut que se pondrá en marcha en breve, o a través del canal de comunicación que elijan, ya sea correo electrónico, sms u otros medios digitales. De este modo, la carta en papel enviada por correo postal dejará de ser el único canal disponible.

Este nuevo modelo de comunicación supondrá "una mejora sustancial en el modelo de invitación, al garantizar una mayor eficacia en la recepción de las comunicaciones y, con ello, un incremento de la participación en el programa". Además, facilitará una comunicación "más rápida y efectiva" de los resultados, mejorando así "la experiencia y la tranquilidad de las pacientes".

IMPULSO TECNOLÓGICO

El conseller de Sanidad ha afirmado que la automatización integral del proceso "constituye un paso más del impulso tecnológico dado a la gestión del programa de cribado, unido a la renovación de 11 mamógrafos que encontramos obsoletos e inutilizables, la introducción de la IA como apoyo en las lecturas de pruebas diagnósticas y a la integración de las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama ( UPCM) en los servicios de radiodiagnóstico hospitalario".

Gómez ha destacado que la labor realizada para recuperar el programa de cribado de cáncer de mama se evidencia en los resultados, ya que "a finales de septiembre de 2025 ya se habían realizado 10.000 mamografías más que en el mismo período del año anterior".

En este sentido, ha señalado que una transformación estructural de esta magnitud "no se logra en cuestión de semanas. Llevamos ya 15 meses de trabajo intenso, de revisión profunda, de decisiones valientes, y hoy podemos decir que estamos en la fase final y procuraremos tener el programa a pleno rendimiento durante el año 2026".

Asimismo, ha recordado que "nos encontramos con un programa en riesgo: desorganizado, tecnológicamente obsoleto y con fallos graves en los circuitos asistenciales, la capacidad de respuesta y la calidad de datos. Ahora estamos en el camino para que sea: moderno, digital, más inteligente, con nuevas capacidades, mayor trazabilidad y centrado en las personas".

INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y HOJA DE RUTA

Como dato relevante del rendimiento en las lecturas de las mamografías en las UPCM, Gómez ha explicado que "tal y como detectó la Inspección General de Servicios de la Generalitat, del análisis comparativo de los ejercicios 2022 y 2023, se observa que en 2023 se produjo un incremento en la nómina de los radiólogos del 13,02% por productividad y una disminución de la actividad del 6,02%".

Asimimo, ha recordado que a principios de 2024 ante "las múltiples irregularidades denunciadas por varios trabajadores y pacientes, se anunció la solicitud de informes a la Inspección General de Servicios de la Generalitat y a la Oficina de Auditoría e Inspección de la Conselleria".

"La realidad encontrada fue muy preocupante: Más de la mitad de los mamógrafos antiguos y sin mantenimiento adecuado, un sistema de información obsoleto y poco fiable para controlar resultados, desconectado del resto de aplicaciones corporativas y con nula interoperabilidad, deficiente calidad de registros clínicos en bases de datos, así como ausencia total de control y planificación de recursos humanos, entre otras deficiencias detectadas. En definitiva, un retroceso inaceptable", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que "los informes de Inspección ya advertían que partíamos de una situación muy deficiente y, por tanto, teníamos un largo recorrido y mucho trabajo por delante para situar al programa en los niveles de eficacia y eficiencia deseables".

A partir de ahí, ha explicado que se diseñó una hoja de ruta para impulsar el Programa del Cribado del Cáncer de Mama a través de una serie de medidas que se irían implementando de manera "ordenada y progresiva", basada en seis pilares: renovación de equipos, incorporación de IA al programa, integración de UPCM en asistencia hospitalaria, compromiso máximo de respuesta, derivaciones coyunturales y autolimitadas para compensar los retrasos sobrevenidos en la atención y mejora en los canales de comunicación con la mujer.