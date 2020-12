Sanidad concretará si el máximo de 10 personas en Navidad es de solo convivientes o de "otro grupo"

Barceló avisa sobre una tercera ola: "El hecho de que descendamos es una trayectoria del virus pero las cosas pueden volver a saltar"

CASTELLÓ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha recordado en cuanto a las medidas a adoptar en las fiestas navideñas que su departamento ha trasladado al Ministerio de Sanidad que el límite para las reuniones sociales debe mantenerse en 6 personas, así como un máximo de 10 en las reuniones familiares, aunque ha señalado que falta por concretar si sería el grupo de convivientes más otro grupo más.

Barceló ha realizado estas declaraciones ante los medios durante su visita al Hospital General de Castelló al ser preguntada al respecto.

Según ha explicado, le gustaría que el acuerdo de medidas ha adoptar durante la Navidad fuera "mayoritario" en todas las comunidades autónomas "para que no haya diferentes navidades". Además, ha recordado que la Generalitat apuesta por la no celebración de cabalgatas de Reyes "para evitar aglomeraciones", así como por abrir el perimetraje de la Comunitat los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.

Respecto a los datos que ha registrado la pandemia durante el mes de noviembre, Barceló ha indicado que en la Comunitat Valenciana, a partir del puente del 9 d'Octubre se aceleraron los contagios, lo que -ha dicho- hay que abribuir también a la movilidad. "Ahora estamos bajando y ya hemos doblegado la curva, y vamos a ver si somos capaces de mantener esta situación teniendo en cuenta que tenemos otro puente y que habrá movilidad aunque sea dentro de la Comunitat", ha dicho.

"Vamos a estar muy atentos porque es necesario trasladar a la ciudadanía la necesidad de mantener las medidas y que no bajemos la guardia", ha añadido.

UCI

La consellera ha destacado que sigue habiendo muchas personas en la UCI, "que es lo que más está costando rebajar", y ha recordado que la COVID-19 "es una enfermedad cuyas secuelas son muy graves para las personas que la padecen, pero sobre todo para aquellas familias que han perdido un ser querido en esta pandemia".

En esta línea, ha apuntado que "hay que seguir manteniendo la prudencia". "El hecho de que ahora descendamos es una trayectoria del virus, pero las cosas pueden volver a saltar en cualquier momento, sobre todo por la movilidad y los encuentros familiares y sociales, que siguen representante el 96 por ciento de los contagios en los brotes", ha subrayado.

Barceló ha indicado que la Conselleria desea que no se produzca una tercer ola, y para eso -ha dicho- hay que estar "alineados y siendo responsables en las medidas que se adopten y cumplirlas". "Lo que no queremos que pase es que haya una tercera ola y volvamos a tener ingresos hospitalarios y personas en UCI para que podamos entrar en 2021 con una situación mucho mejor y más aliviada", ha insistido.

VACUNA

Respecto a la vacuna del coronavirus, la titular de Sanidad ha manifestado que se ha creado una mesa de trabajo en la Conslleria de Sanidad, "de la que forman parte todos prácticamente todos los departamentos". "Tenemos una experiencia larga y muy positiva en planes de vacunación, así como una red muy consolidada y, por tanto, ahora, con toda la información de la que disponemos, estamos trabajando para, cuando llegue el momento, suministrar esas vacunas, para lo que pondremos los recursos que sean necesarios y las infraestructuras que consideremos oportunas", ha resaltado.

Respecto a la posibilidad de que el Ejército y la sanidad privada puedan participar en la vacunación para agilizar plazos, Barceló ha afirmado que todavía no se está en esa fase y "no es el momento de ese análisis", puesto que hay que ver si se van a necesitar más recursos o no. "La ciudadanía tiene que tener tranquilidad de que se vacunará en el momento que se establezca", ha añadido.

Finalmente, respecto a la posibilidad de que las farmacias realicen los test, la consellera ha recordado la reunión que se celebró con los colegios de farmacia, a los que -según ha dicho- les explicaron la estrategia de la Conselleria, "y se alinearon totalmente en ella". "Estamos pendientes de seguir las conversacoines a falta de que nos aportaran alguna información que tenían que recabar tras la reunión", ha concluido.