Sanidad confirma 114 positivos más y apela a la prudencia social porque los contagios "se están acelerando"

El 45% de los brotes activos están relacionados con el ámbito social, la mitad de ellos entre familiares y de amigos y el resto con el ocio

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha confirmado 114 nuevos casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR desde a última actualización de datos, de manera que el acumulado desde el inicio de la pandemia asciende a 12.898.

Así lo ha comunicado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en una rueda de prensa en la que también ha trasladado que se han registrado 67 altas más --22 en la provincia de Alicante, 7 en Castellón y 38 en la de Valencia--, con lo que la cantidad global asciende a 18.104.

Actualmente, hay 75 personas ingresadas por coronavirus (seis menos que ayer), de las cuales 9 se encuentran en UCI.

En las últimas horas no se ha producido ningún fallecimiento por esta causa.

En cuanto a la situación de las residencias de mayores, hay casos positivos en 9 --hoy no se ha sumado ninguna-- y dos centros se encuentran bajo la vigilancia activa del personal sanitario. La consllera ha confirmado el último brote detectado en una residencia de l'Eliana (Valencia) con 14 casos --11 usuarios y tres trabajadores--.

Asimismo, Barceló ha contabilizado 48 brotes con 506 casos positivos, 27 de estos focos se han declarado esta última semana, "lo que permite saber qué el sistema está funcionando". Barceló ha asegurado que "en la mayoría de casos se sabe dónde está el origen".

"Nuestra preocupación se centra fundamentalmente en la movilidad, las reuniones familiares las terrazas y el ocio nocturno", ha subrayado, al ser el origen de gran parte de los contagios de las últimas semanas.

En los últimos 14 días, de los brotes activos, el 96% son de ámbito comunitario. Alrededor del 45% de ellos están relacionados con encuentros de carácter social: la mitad con las reuniones de familiares y amigos (22,6%) y el mismo porcentaje con los espacios de ocio.

Por edades, el 49% de los positivos actuales en la Comunitat tienen de media entre 15 y 34 años, lo que supone que han aumentado los contagios entre los jóvenes, el 31% entre 35 y 64 y el 20% restante mayores de 64 y menores de 15.

LOS CONTAGIOS "SE ESTÁN ACELERANDO"

Barceló ha comparado la incidencia del virus en la Comunitat Valenciana entre final de junio y final de julio: "El 30 de junio había 314 positivos, hoy hay 984. Supone un incremento del 213%", ha manifestado.

Igualmente, ha indicado que la media de casos diarios en la semana del 20 de junio era de ocho; 10 días después, 18 y en esta última semana la media diaria es de 100 casos.

"No nos podemos confiar. No podemos olvidarnos de que el enemigo invisible, que es el virus, sigue con nosotros y no distingue entre familiares, vecinos, amigos o completos desconocidos. No debemos abandonar en ningún momento la prudencia en todos los espacios donde nos encontremos", ha manifestado.

Barceló ha insistido en que "la mayoría de los contagios tienen su origen en la agrupación de personas". "No solo son del ocio nocturno, muchos casos se producen en ámbitos de reuniones familiares y de amigos, que hace tiempo que no nos encontramos y pensamos que por ser familia o amigos no va a ocurrir nada. Entonces, bajamos el nivel de precaución y nos sentimos seguros en estos ámbitos y espacios, y eso provoca que tengamos un mayor número de contagios", ha agregado. Por ello, ha indicado que en reuniones familiares "solo están exentos de llevar mascarillas aquellas personas convivientes, el resto de miembros tienen que llevar mascarilla".

"Hoy les pido que sigamos haciendo un esfuerzo. Íbamos bien, pero tenemos que seguir conteniendo el virus para que no vayan aumentando los casos", ha manifestado.

"NO CABE NINGUNA MEDIDA" PARA EL ÁMBITO FAMILIAR

Preguntada sobre la posibilidad de implementar medidas más restrictivas, Barceló ha remarcado que "muchos de los casos están en el ámbito familiar y social, no solo en una terraza o en un restaurante".

"Sabemos de fiestas en campos, en chalets, en pisos, encuentros familiares y de amigos donde hay un exceso de confianza y por tanto se baja la guardia", ha mantenido, al tiempo que ha lamentado que en estos ámbitos "no cabe ninguna medida". "Si se reúnen, no podemos tener un policía en cada hogar", ha agregado.

Por otra parte, preguntada respecto al uso de cachimbas para fumar, Barceló ha afirmado que "se aprobó un decreto ley para sancionar estas conductas que no son admisibles".

85 NUEVOS RASTREADORES

Para mantener la trazabilidad, la consellera ha anunciado la contratación de 85 rastreadores con perfil de técnicos de documentación que se sumarán a los 1.008 con los que cuenta la Comunitat Valenciana.

De igual manera, ha indicado que se está produciendo un incremento de consultas en relación al coronavirus en el teléfono establecido para la pandemia 900 300 555. Barceló ha recordado que este teléfono se debe utilizar "preferiblemente" en ocasiones en la que las personas piensan que tienen síntomas y no para pedir información general, que "pueden encontrar en la web".

