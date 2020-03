Sanidad confirma la cuarta muerte con coronavirus en la Comunitat Valenciana y 216 casos nuevos

An Barceló

Los técnicos sospechan que el aumento de casos en Alicante se deba a una "mayor afluencia de personas que vienen de otros destinos"

La Conselleria valenciana de Sanidad Universal ha confirmado este domingo la muerte de una mujer de 75 años con coronavirus, que eleva a cuatro los fallecimientos en la Comunitat Valenciana, y ha cifrado en 216 los nuevos contagios, con lo que el número de casos activos se eleva a 403.

Así lo ha explicado la titular de Sanidad Universal, Ana Barceló, en una comparecencia para actualizar la información sobre la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Barceló ha explicado que la muerte de una mujer de 75 años, que sufría una patología previa y era un caso importado, eleva a cuatro los fallecimientos en la Comunitat. Así, ha trasladado las "condolencias" de la Generalitat a familia y amigos de la víctima.

Asimismo, entre este sábado y el domingo se han contabilizado 216 nuevos resultados positivos por coronavirus: 18 en Castellón, 94 en Alicante y 104 en Valencia. Entre ellos hay tres menores de edad, uno en Castellón y dos en Valencia. Con estos nuevos contagios, se eleva a 403 los afectados en la Comunitat Valenciana.

Por provincias, con los nuevos casos, hay 25 afectados en Castellón, 151 en Alicante y 227 en Valencia, y se han practicado hasta 3.255 pruebas con resultado negativo. El número de información 900 300 555 ha atendido desde su puesta en marcha 15.400 llamadas mientras que el autotest de página web de la Conselleria de Sanidad ha recibido 1.400.000 visitas.

Barceló ha subrayado que el aumento "considerable" de casos de este sábado, especialmente en la provincia de Alicante, hace que los técnicos sospechen se deba a una "mayor afluencia de personas que vienen de otros destinos".

"TRANSMISIÓN COMUNITARIA SOSTENIDA"

Asimismo, la consellera ha añadido, preguntada por si está clara la trazabilidad o hay focos de origen desconocido, que el aumento del número de casos refleja que se está entrando "en otra fase donde hay una transmisión comunitaria sostenida". "No amplia sino sostenida, pero sí sostenida", ha dicho, para recalcar: "Hemos subido un escaloncito del peldaño".

En esta línea, ha incidido en que en estos momentos "estamos en claro ascenso y nos encontramos en fase de subida" aunque los técnicos esperan que con las medidas adoptadas hace semanas, las de ahora y las del Gobierno de España se pueda hacer un "cordón" y hacer "frente al contagio".

Sobre si se va a reforzar o habilitar otro número de atención ante quejas por el 900 300 555, ha querido dejar claro que está siendo atendido por "personal cualificado, enfermeras y médicos especializados en atención a personas" y "no solo es contestar a preguntas si no que el caso se inicia y se cierra, la atención es personalizada y hay que aclarar cualquier cuestión para que se queden tranquilos y puedan resolver dudas". Por tanto, ha incidido en que "requiere mayor dedicación y tiempo, necesitamos que nos cuenten todo y que al colgar el teléfono no quede ninguna duda".

No obstante, ha admitido que el esfuerzo ante el número "ingente" de llamadas obliga a un refuerzo de personal y se pasará de 12 locutores a 20, además de recordar que hay otros teléfonos habilitados para instituciones o ayuntamientos para resolver dudas.

En este ámbito y preguntada por si harán las pruebas o solo en casos graves, ha detallado que están pendientes de que el Ministerio de Sanidad, a raíz de la declaración del estado de alarma, traslade la nueva definición de caso y las instrucciones porque es ahora ese departamento el que tiene que ordenar y la conselleria ejecutar. "Estamos a sus órdenes como hemos estado desde el principio, estrechamente, para combatir el coronavirus", ha añadido.

Y preguntada por la capacidad del sistema para hacer frente a esta subida, ha subrayado que hace una semana que trabajan en un plan de contingencia de infraestructuras y profesionales; la sanidad privada ha puesto a disposición sus recursos y también las Diputaciones. Por ello, ha resaltado que conforme se vayan produciendo necesidad "hará que vayamos entrando en el sistema nuevas incorporaciones".

ESTUDIANTES Y SANITARIOS JUBILADOS

En la misma línea, ha apuntado que están habilitando el cauce para que, a través de la web, estudiantes de Medicina o sanitarios voluntarios que no están en servicio por cualquier causa como jubilados, les den la información necesaria por si hay que movilizarles.

Barceló, tras el positivo de la directora general de Salud Pública, ha resaltado que están siguiendo las recomendaciones de los técnicos, que entendieron que no era necesario seguir consejos distintos a los que debe seguir toda la población.

"Son días difíciles y los próximos también", ha resumido la consellera, que ha hecho hincapié en que España "se enfrenta a una alarma sanitaria global que debemos afrontar unidos" y en que se han adoptado medidas "necesarias y responsables" con el único objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación del virus y proteger a la población más vulnerables y al sistema de salud.

"Debemos protegernos y proteger el sistema. La eficacia de las medidas dependerá de que todos actuemos con responsabilidad y a ello apelo", ha dicho, para incidir en que la Comunitat Valenciana es una tierra "generosa, solidaria y comprometida" y es "momento de estar a la altura".

A su juicio, la responsabilidad ciudadana individual debe contribuir a la colectiva y se ha querido unir al agradecimiento que realizaron ayer los ciudadanos valencianos con aplausos hacia el colectivo sanitario que "demuestran que somos una sociedad consciente del valor de la sanidad y los profesionales".

Y ha querido hacer extensivo el agradecimiento a otros colectivos como farmacéuticos; sanitarios jubilados y los que no están en ningún servicio asistencial pero han trasladado disposición a incorporarse inmediatamente; colegios profesionales de Medicina, Farmacia y Veterinaria, donantes; sociedad civil; hoteleros; taxistas; trabajadores de tiendas de alimentación; personal de comercios que están abiertos y deben prestar servicio, "por su compromiso con la sanidad y el pueblo valenciano".

En el caso de los establecimientos que deben permanecer abiertos como supermercados, ha recordado que las grandes empresas tienen su propio plan de riesgos que tiene en cuenta la incidencia del coronavirus, pero en el supuesto de pequeñas tiendas ha aconsejado que no haya aglomeraciones, entradas escalonadas, guardar distancias y cuidarse. "Es el momento de cuidarnos todos, cuídense y cuidémosnos".

"Tendremos tiempo para abrazarnos, pero respetémonos y respetemos a los demás siguiendo las recomendaciones de la Conselleria y el Ministerio", ha concluido, para aconsejar estar tiempo con y cuidar a la familia.