Sanidad decreta riesgo rojo por calor en 21 municipios y naranja en otros 93, todos en Castellón

Archivo - Imagen de archivo de una mujer refrescándose en una fuente - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha decretado riesgo rojo (alto) en 21 municipios de tres comarcas de Castellón y naranja (medio) en otros 93, todos ellos en la misma provincia, según informado la Conselleria de Sanidad en sus redes sociales.

Así lo ha establecido en el marco del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles para esta jornada, tomando como referencia los criterios establecidos en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad.

En riesgo rojo se encuentran Castell de Cabres y la Pobla de Benifassà, en el Baix Maestrat; en Els Ports, 14 localidades: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores y Zorita y en l'Alt Maestrat, cinco: Ares del Maestrat, Benassal, Catí, la Torre d'en Besora y Vilar de Canes.

En riesgo medio hay 93 municipios, 22 en el Alto Mijares, 27 en el Alto Palancia, 16 en el Baix Maestrat, 16 en la Plana Alta, 20 en la Baixa, seis en l'Alcalatén y siete en l'Alt Maestrat.

En el Alto Mijares se encuentran en riesgo medio naranja Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver y Zucaina.

En el Alto Palancia, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Torás, Vall de Almonacid y Viver.

En el Baix Maestrat los municipios son Alcalà de Xivert, Benicarló, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Càlig, La Jana, Peñíscola, Rossell, la Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs y Xert.

En la Plana Alta, Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, la Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés y Vilanova d'Alcolea.

En la Plana Baixa: Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, les Alqueries, Artana, Aín, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, la Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, Tales, la Vall d'Uixó, Vila-real y la Vilavella.

En l'Alcalatén, l'Alcora, Costur, Figueroles, Llucena, les Useres y Xodos; en l'Alt Maestrat, Albocàsser, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Culla, la Serratella, Tírig y Vistabella del Maestrat.