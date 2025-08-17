Archivo - Sanidad designa al Hospital La Fe de València como unidad de referencia autonómica para el Test Prenatal No Invasivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha sido acreditado por la Conselleria de Sanidad como unidad de referencia para el Test Prenatal No Invasivo (TPNI) de ADN libre circulante en la Comunitat Valenciana durante los próximos cinco años. Esta designación reconoce el trabajo que el centro realiza desde 2019, cuando comenzó a aplicar esta prueba a todas las embarazadas con riesgo intermedio dentro del programa autonómico de cribado prenatal.

El TPNI permite detectar alteraciones cromosómicas en el feto, como el síndrome de Down o las trisomías de los cromosomas 13 y 18, mediante una simple muestra de sangre materna. Se trata de una alternativa "segura y eficaz" frente a métodos invasivos como la amniocentesis y destaca por su "alta sensibilidad y especificidad", superiores al cribado bioquímico habitual del primer trimestre, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

Desde su implantación en 2019, cerca de 15.000 gestantes de las 21 maternidades de hospitales públicos valencianos, incluida La Fe, han accedido a esta prueba. El Hospital La Fe centraliza el análisis de todas las muestras y ofrece soporte especializado durante el proceso de asesoramiento genético.

La responsable de los estudios de la Unidad de Genética de La Fe, Laia Pedrola, ha destacado que "gracias a esta prueba se ha logrado reducir significativamente el número de procedimientos invasivos, lo que minimiza los riesgos para la madre y el feto".

Por su parte, el jefe de servicio de la Unidad de Genética, José Vicente Cervera, ha subrayado "el papel clave del hospital en la coordinación del programa", mientras que el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental y de La Fe, José Luis Poveda, ha valorado la acreditación como "un espaldarazo al compromiso de nuestro hospital con la atención prenatal segura, precisa y más humana a miles de mujeres embarazadas en la Comunitat Valenciana".