Sanidad enviará una carta informativa del coronavirus a los aficionados del Valencia y empresarios que viajaron a Milán

Descarta tomar medidas especiales ante las Fallas "aunque no se puede prometer nada porque el riesgo no es cero"

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salud Pública remitirá una carta informativa a los aficionados valencianistas que la pasada semana se desplazaron a Milán con motivo del partido Atalanta-Valencia CF, así como a los empresarios que asistieron a la feria del calzado con recomendaciones sobre cómo deben actuar si se detectan algún síntoma, aunque desde la Conselleria de Sanidad se insiste en que el riesgo de contagio es "muy bajo".

La subdirectora de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de la Conselleria de Sanidad, Hermelinda Vanaclocha, ha explicado, en declaraciones a los medios, que con la información actual "no tenemos por qué tomar ninguna medida" especial ante la próxima celebración de las Fallas, ni para el resto de fiestas ni ferias internacionales que se celebren en la Comunitat Valenciana, aunque "nadie puede prometer nada porque el riesgo no es cero".

Así, ha detallado que la precaución actual de las autoridades ya no es solo de los valencianos que hayan tenido contacto con la región china de Wuham, sino con quien haya estado en la región italiana de Lombardía y "solo a ellas se les haría una actuación especial". En ese sentido, ha aclarado que ni siquiera a las personas que hayan estado en el norte de Italia, ni por supuesto en el resto del país, requiere de un control especial.

No obstante, ha apuntado que están a la espera de las recomendaciones y actuaciones que se acuerden en la reunión de este lunes del grupo europeo de control de enfermedades, en función de la evolución en Italia, y en la reunión de la Comisión de Salud Pública adelantada a este martes, a la que asisten representantes de todas las comunidades.

"Trabajamos todos de manera muy coordinada y decidiremos el cambio de definición de los criterios para ampliar la activación de protocolo, que va a cambiar pero hasta dónde va llegar aún no se sabe", ha apuntado.

Por el momento, a través del club, se remitirá una carta a los aficionados que se desplazaron para ver el Atalanta-Valencia CF, que se disputó en San Siro, con una serie de recomendaciones y dónde tienen que llamar si notan algún síntoma para que los especialistas puedan determinar si existe algún riesgo, en función de los días y la zona que han estado, aunque por el momento es "muy bajo" ya que estuvieron en Italia el miércoles y jueves.

Asimismo, también se han puesto en contacto con las asociaciones alicantinas del calzado y la agencia de viajes encargada del traslado a Milán para asistir a la Feria del Calzado.

Preguntada por la toma de medidas especiales por el partido de vuelta de la Champions, ha señalado a día de hoy se desconoce "si ni siquiera" el equipo italiano podrá venir a España porque aunque en Bérgamo aún no hay casos, sí está próxima al foco. No obstante, ha incidido: "dD aquí al 10 de marzo van a pasar muchos días, la pasada semana mis respuestas serían muy diferentes a las de hoy, y la situación se valorará con los clubs de fútbol y con el Ministerio de Sanidad".

Vanaclocha ha tranquilizado a los que han estado en la región y les ha recalcado que, por el momento, no deben adoptar ninguna medida especial ni se les va controlar, sino solo informar . Sin embargo, ha apuntado que el objetivo es, en la medida de lo posible, "la contención de la enfermedad", por lo que, en función de la evolución, no descarta aconsejar a los que provengan del epicentro del brote "un medio aislamiento", aunque ha insistido en que esta medida "en estos momentos no tiene ningún sentido".

ANÁLISIS PREVENTIVOS INEFICACES

Del mismo modo, ha descartado con rotundidad que los que hayan estado en Italia tengan que realizarse un control sin tener ningún síntoma porque todavía se desconoce la enfermedad lo suficiente como para determinar el periodo de infecciosidad, desde que se contrae el virus hasta que da positivo. "Se ha demostrado con los repatriados de Wuhan, donde el riesgo es muchísimo mayor, que al llegar dieron negativo y al cabo de unos días positivo, por lo que hacer una prueba no sirve de nada", ha apuntado.

Del mismo modo, ha recalcado que, como ya demostró en la gripe pandémica del H1, la toma de fiebre en los aeropuertos, aunque es una medida sencilla y barata, resulta totalmente "ineficaz" porque "hay gente que tiene la enfermedad y no tiene fiebre o hay gente que en ese momento no tiene fiebre pero al llegar a casa sí".

El problema es que el 80 por ciento de los afectados tiene síntomas leves y solo un 20% graves, por lo que la hipótesis más lógica de la extensión a Italia es que, a partir de varios casos importados que no hay ido al médico por tener precisamente esta sintomatología leve, "hayan contagiado a los demás y nos hemos enterado cuando ha habido casos graves".

En la Comunitat Valenciana ha señalado que todos los días hay "falsas alarmas", pero que solo han realizado dos pruebas, ambas en el Hospital General de Alicante, y las dos han sido negativas.