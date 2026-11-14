Sanidad facilita sistemas de monitorización continua de glucosa a más de 28.000 personas con diabetes

Archivo - Imagen de archivo de dispositivos de monitorización continua de glucosa de sanidad - GVA - Archivo

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28.450 personas con diabetes mellitus están en tratamiento activo con dispositivos o sistemas de monitorización continua de glucosa en la Comunitat Valenciana. Por provincias, 10.897 en Alicante, 14.985 en Valencia y 2.568 en Castellón, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Cerca del 70 por ciento de estas personas ha recibido ya en su domicilio el material necesario para la monitorización de su diabetes, y de esta manera se evita el desplazamiento al centro sanitario. De esta manera, a través del programa 'Home Delivery', la Conselleria de Sanidad está realizando la entrega de los sensores de monitorización de glucosa y el material fungible para los sistemas de infusión continua de insulina que necesitan.

Así lo ha destacado la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, en la inauguración de la IV Jornada AVDiabetes, organizada por la Asociación Valenciana de Diabetes con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se ha celebrado en el Hospital General Universitario de València.

Según la secretaria autonómica, esta iniciativa tiene como objetivo "facilitar el acceso a los productos y dispositivos necesarios para el tratamiento diario de la diabetes, mejorar la continuidad asistencial y reducir los desplazamientos de los pacientes a los centros sanitarios para la recogida de este material".

De este modo, "se pretende mejorar la comodidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas con diabetes, favoreciendo una atención más accesible, cercana y adaptada a sus necesidades", ha añadido Asunción Perales.

La secretaria autonómica ha afirmado que la diabetes "es mucho más que una cifra de glucosa. Es una condición que acompaña a las personas durante toda su vida y que requiere una atención integral, coordinada y centrada en sus necesidades reales porque detrás de cada estrategia, de cada tecnología y de cada avance sanitario hay personas".

Por ello, ha abogado por "seguir trabajando para fortalecer la prevención, mejorar el diagnóstico precoz, impulsar la educación diabetológica, facilitar el acceso equitativo a las tecnologías que han demostrado aportar valor y avanzar hacia modelos asistenciales más integrados y próximos a los pacientes".

La secretaria autonómica también se ha referido a otro de los avances en la mejora de la atención a las personas con diabetes como es la integración de los datos procedentes de los sensores de monitorización continua de glucosa en la historia clínica electrónica de los pacientes.

"Esta integración supone un paso importante en la transformación digital de la atención a la diabetes, ya que permitirá que la información sobre los niveles de glucosa y su evolución esté disponible para los profesionales sanitarios, facilitando una valoración más completa y una toma de decisiones clínicas mejor fundamentada", ha señalado.

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS

La diabetes constituye "uno de los principales retos de salud pública", su detección temprana es "esencial" para evitar complicaciones y mejorar el pronóstico de la enfermedad. Por ello, es necesario "concienciar a la población sobre la importancia de reconocer sus principales síntomas, como la sed excesiva, el aumento de la frecuencia urinaria, el cansancio o la pérdida de peso inexplicable".

Asimismo, se debe fomentar la realización de controles y pruebas de detección, especialmente entre aquellas personas que presentan factores de riesgo o antecedentes familiares.

La prevención adquiere un papel especialmente relevante en la diabetes tipo 2. La promoción de una alimentación equilibrada, la práctica habitual de actividad física, el mantenimiento de un peso saludable y la reducción del sedentarismo son "medidas fundamentales para disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad o retrasar su aparición".

En el caso de la diabetes tipo 1, resulta "especialmente importante" reconocer los síntomas de aparición, que pueden evolucionar rápidamente y requerir atención médica urgente. Dado su origen autoinmune, es importante destacar que no puede prevenirse mediante cambios en la alimentación o el estilo de vida, por lo que la investigación y la detección temprana adquieren "especial relevancia".

En este sentido, el coordinador del Plan para la Asistencia Integral al Paciente Diabético en la Comunitat Valenciana, Vicente Campos, quien también ha participado como ponente en la jornada, ha informado de que se está avanzando en la identificación de personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 mediante análisis de autoanticuerpos específicos.

Estas pruebas permiten detectar la enfermedad en fases presintomáticas, incluso antes de que aparezcan alteraciones importantes de la glucosa y establecer programas de seguimiento especializado.

En la Comunitat Valenciana, la diabetes afecta al 14 % de la población. Más del 90% de los casos corresponde a diabetes tipo 2, vinculada a factores como la obesidad y el sedentarismo, mientras que el tipo 1 suele aparecer en la infancia y requiere insulina desde el inicio. En concreto, más de 560.000 personas cuentan con un diagnóstico activo de diabetes. Por provincias, en Castellón, hay 60.000 personas diagnosticadas de diabetes, 294.000 en Valencia y 206.000 en Alicante.