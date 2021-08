Sanidad marca la normativa para las fiestas: mascarilla, distancia de seguridad y control de aforos

Barceló avisa que los eventos no serán como antes de la pandemia y pide prudencia: "Todo el mundo nos mira"

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha anunciado este viernes la modificación "puntual y específica" de la normativa frente a la Covid-19 en el caso de los eventos o fiestas populares como las Fallas, que se celebran excepcionalmente en este mes de septiembre, para permitir su celebración siempre que se cumplan una serie de medidas de seguridad: el uso obligatorio de mascarilla en todas las actividades en interiores y al aire libre tanto para participantes como para espectadores o la distancia de seguridad de 1,5 metros en actividades estáticas con control de aforos.

Además, se modificarán "itinerarios tradicionales" de algunas actividades propias de las fiestas para "evitar aglomeraciones". Los pasacalles podrán ir acompañados de las bandas de música, aunque sigue sin estar permitido el baile ni en interiores ni en exteriores.

La consellera, que ha asegurado que en la Comunitat Valenciana "vamos por buen camino" en la lucha contra la pandemia con un descenso paulatino de casos, ha advertido, no obstante, que "no podemos relajarnos lo más mínimo", ya que "cada vez que nos hemos relajado en las medidas de seguridad aparecen brotes y repuntes".

Barceló, que ha hecho hincapié en que los eventos no van a ser como los de antes de la llegada del coronavirus, ha subrayado que no se puede "bajar la guardia": "No vamos a celebrar como si la pandemia hubiera acabado", ha dicho, porque "aún queda tiempo para el final", y ha instando a mantener la prudencia, al tiempo que ha recalcado que "todo el mundo nos mira", al ser las primeras fiestas de Fallas en este contexto.

Esta modificación, que se publicará en el DOGV, es "puntual" y afecta a la resolución de Sanidad del 14 de agosto, que está en vigor hasta el 6 de septiembre y con unas medidas autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Antes del fin de esa fecha, volverá a celebrarse otra reunión para estudiar la situación a partir de esa fecha.