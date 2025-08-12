Sanidad pone en aviso a 28 municipios por riesgo alto para la salud por el calor

Archivo - Calle del centro de València en las horas de mas calor del día de la jornada de calor de récord - EDUARDO MANZANA - Archivo

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha informado este martes de avisos de riesgo alto (rojo) para la salud por altes temperaturas en 28 municipios de Els Ports, Alt Maestrat (Castellón) y la Ribera Alta (Valencia). Además, hay 61 municipios en riesgo medio (naranja).

En concreto, en Els Ports, están en riesgo alto Cinctorres, Forcall, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Palanques, Todolella, Villores y Zorita del Maestrazgo, En l'Alt Maestrat, están afectados la Torre d'en Besora y Vilar de Canes. En la Ribera Alta, los municipios son Alberic, Alcantera de Xúquer, Antella, Beneixida, Benimodo, Benimuslem, Cotes, Carcer, Gavarda, Manuel, Massalavés, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Senyera, Sumacarcer, Villanueva de Castellón y l'Énova.

El riesgo medio está presente este martes La Salzadella, del Baix Maestrat (Castellón), y en la Vega Baja (Alicante), concretamente Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Rafal, Redován, San Isidro.

También hay riesgo medio en el Camp de Túria (Valencia), específicamente los municipios de Benaguasil, Benissanó, la Pobla de Vallbona y Vilamarxant. Hay dos municipios del Comtat alicantino, que son Alcosser y l'Alqueria d'Asnar, y otros de Els Ports (Castellón): Herbers, Morella, Portell de Morella y Vallibona.

En L'Alt Maestrat, Benassal, Catí, Tírig también están en riesgo naranja, misma situación que en Macastre (Valencia) y en varias localidades de la Plana Alta de Castellón, como Benlloc, les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, La Torre d'en Doménec, Vall d'Alba y Vilafamés.

En la Plana Baixa (Castellón), los municipios son les Alqueries, Betxí, Onda, Vila-Real y la Vilavella. En la Ribera Alta (Valencia), son L'Alcúdia, Algemesí, Alzira, Carcaixent, Carlet, Catadau, Guadassuar, Llombai, Montroi, Real y Tous.

Hay riesgo medio en la Ribera Baixa (Valencia), concretamente Benicull de Xúquer Y Polinyà de Xúquer, y en la Safor (Valencia), en Alfauir, Almoines, l'Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, la Font d'en Carròs, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer y el Real de Gandia. También está en riesgo naranja Pedralba, en Los Serranos (Valencia).

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos este martes y ha establecido el nivel amarillo por temperaturas máximas en toda la provincia de Valencia y el litoral sur de Alicante.

Cabe recordar que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas bajan este martes aunque seguirán siendo significativamente muy elevadas en Valencia y norte de Alicante en una jornada en la que se repetirán las tormentas en el interior por la tarde.

Además, el nivel de premergencia por riesgo de incendios forestales este martes, 12 de agosto, es extremo en toda la Comunitat Valenciana, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat.