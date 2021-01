Sanidad se querellará contra la médico que afirmó que la capilla del Hospital de Elche "se utiliza como morgue"

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha anunciado que interpondrá en los próximos días una querella criminal contra la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina, por sus declaraciones en las que afirmaba que la capilla del Hospital General de Elche "se utiliza como morgue y retén de los féretros que tienen que trasladar al tanatorio" por su "acumulación".

Medina, en una entrevista este sábado en 'laSexta Noche' recogida por Europa Press, ha asegurado que la capilla del recinto hospitalario "es ahora realmente el retén de los féretros, que se están acumulando". "Los servicios funerarios no dan abasto sacar a tantos pacientes. Bueno, los pobrecitos ya no son pacientes", ha agregado.

"La situación no es buena en ningún sitio, pero he buscado qué característica idiosincrásica define que ahora mismo la Comunitat Valenciana lidere estos números tan catastróficos y no es ni más ni menos que la alta politización de la sanidad, que, actualmente, también está muy dividida en el seno del gobierno del Botànic y muy alineada con el gobierno central", ha manifestado.

Medina ha criticado que la Conselleria de Sanidad "ha sido sorda, ciega y muda ante lo que los profesionales hemos dicho y recomendado". "Nos sentimos muy impotentes, pasamos de la rabia a intentar ser positivos y tirar del carro", ha señalado.

Asimismo, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha indicado que "una de cada cuatro personas que muere ahora mismo es un ciudadano de la Comunitat Valenciana, y probablemente sea alicantino, porque ahora mismo estamos en la cresta de la ola".

La Conselleria de Sanidad remarca que estas declaraciones "faltan a la verdad de manera intencionada" y considera que "crean una alarma social en un momento complicado y crucial de la lucha contra la pandemia". Asimismo, lamenta que Medina "ha traspasado todos los códigos éticos y deontológicos de su condición de médica de familia".

En este sentido, ha indicado que en la capilla se han habilitado ocho camas para poder acoger a pacientes no Covid afectados por otras patologías y con necesidad de asistencia y que la utilización de este recinto "responde a la puesta en marcha de los planes de contingencia del departamento" que se realizan "precisamente para estar preparados y poder hacer frente a la situación actual provocada por la pandemia".

Medina, además de ser la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, es médica de atención primaria en la concesión del hospital del Vinalopó. Al respecto, la empresa concesionaria, Vinalopó Salud, ha aclarado a través de sus redes sociales que las declaraciones personales de la profesional "no representan al centro", al tiempo que ha aprovechado para enviar "un mensaje de apoyo a todos los profesionales del departamento de salud de Elche que, como nuestro equipo, están demostrando su compromiso en las peores circunstancias".

La Conselleria de Sanidad ha instado a la empresa a "tomar las medidas oportunas" ante "la gravedad y amplia difusión de las falsedades vertidas" por María Ángeles Medina.