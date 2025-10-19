Sanjuan denuncia la "parálisis que sufre València" por la "baja" ejecución del presupuesto municipal

Archivo - El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, en un imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

Subraya que el equipo de gobierno "solo ha ejecutado un 20% de las inversiones en vivienda y un 15% en movilidad"

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado la "baja" ejecución del presupuesto municipal durante el presente ejercicio y ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, de ser "la principal responsable de la parálisis que sufre València".

Sanjuan ha afirmado que la "falta" de ejecución presupuestaria "refleja la incapacidad de gestión del actual gobierno del PP, que deja sin desarrollar proyectos e inversiones fundamentales para mejorar la vida de los valencianos y valencianas", ha indicado el partido en un comunicado.

En este sentido, ha detallado que la situación "afecta especialmente a dos ámbitos clave: la vivienda y la movilidad, que atraviesan un momento crítico". "Cualquier vecino y vecina de València sabe que dos de los grandes problemas que tiene esta ciudad son la vivienda y la movilidad y paradójicamente cuando revisas la ejecución presupuestaria del gobierno de Catalá son dos de las áreas donde peor se ejecuta el presupuesto y menos inversiones se hacen", ha manifestado.

En el caso de vivienda "solamente se han gastado dos de cada diez euros, pero es que en el caso de movilidad solamente se ha gastado 1,5 de cada diez", ha destacado. "Así, según los datos facilitados por el propio gobierno municipal, en vivienda se han ejecutado apenas 8,3 millones de los 41,1 presupuestados, un 20,24 por ciento, mientras que en movilidad, la cifra es incluso menor puesto que tan solo se han ejecutado 7,3 millones de los 48,6 presupuestados, un 15,12%", ha continuado.

Para el portavoz socialista, estas cifras "ridículas" de ejecución "demuestran que la señora Catalá solamente tiene dos proyectos para estas áreas: en vivienda, que gane mucho dinero quien especula y en movilidad, que vuelva al coche a costa de no hacer ninguna inversión en transporte público".

En materia de vivienda, el portavoz socialista ha señalado que València "está registrando récord en los precios de alquiler, con crecimientos superiores a los del resto de capitales españolas, sin que el gobierno de Catalá haya impulsado ninguna medida eficaz para frenar la escalada del alquiler ni para aumentar la oferta pública".

"En lugar de eso, regala suelo público donde se podrían construir centenares de viviendas públicas a los promotores para que hagan negocio", ha incidido, al tiempo que ha subrayado que la primera edil "prometió soluciones, pero lo único que ha hecho es mirar hacia otro lado mientras los vecinos y vecinas se ven expulsados de sus barrios por culpa de la crisis de la vivienda que provocan las políticas del PP y Vox".

Respecto a la movilidad, Sanjuan ha alertado de que la política del gobierno municipal "provoca más coches, más atascos y más contaminación", y ha advertido que la ciudad "ha perdido el rumbo hacia un modelo sostenible". Considera que "la decisión de revertir medidas que fomentaban el transporte público y la movilidad activa ha devuelto a València al pasado y empeora la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

"FALTA DE GESTIÓN"

"El problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión. Los datos de ejecución presupuestaria demuestran que Catalá no cumple con su obligación de invertir en lo que realmente importa a los valencianos y valencianas. Es la alcaldesa la que tiene que rendir cuentas por una situación que frena el desarrollo de nuestra ciudad", ha aseverado.

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido al equipo de gobierno que "rinda cuentas públicamente sobre el grado de ejecución de las inversiones comprometidas" y que "rectifique su política de parálisis, especialmente en vivienda y movilidad, porque València no puede permitirse otro año perdido por la falta de gestión de Catalá".