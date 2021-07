Sanjuán: "El único responsable del incumplimiento de los términos de la ATE de Mestalla es Meriton"

El club asegura en sus alegaciones para prorrogar la actuación que la denegación es "absolutamente desproporcionada"

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha asegurado que "el único responsable del incumplimiento de los términos" de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la construcción del nuevo Mestalla es Meriton como propietario del Valencia CF.

El edil ha realizado estas declaraciones a raíz de las alegaciones que ayer lunes presentó el club ante la Conselleria de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana sobre su Informe para la denegación de la solicitud de reorganización y prórroga de la ATE.

En el escrito, el presidente de la entidad valencianista, Anil Murthy, sostiene que durante la ejecución de la ATE, el club "ha cumplido sus obligaciones como promotor". Para el Valencia, se han producido hechos que "han dificultado" el desarrollo de sus fases por parte del club como promotor y que no le son imputables.

Entre esas circunstancias, cita el hecho de que la empresa

responsable no haya construido un hotel sobre la parcela de la Avenida de Aragón y las consecuencias que la pandemia mundial de Covid-19.

"El club ha comunicado siempre a esta Administración dichas circunstancias con el objeto de paliar sus efectos y, principalmente, para no afectar el desarrollo de las fases de la ATE. Sin embargo, la propia Administración ha permanecido ajena a las comunicaciones realizadas por el club (incluso durante años), y se propone denegar ahora la solicitud de prórroga que resolvería las dificultades existentes en relación con la ejecución de las fases de la ATE", sostiene el escrito consultado por Europa Press.

Por ello, el club piensa que una denegación de la prórroga solicitada es "absolutamente desproporcionada" y lo dejaría en una situación "muy perjudicial".

Sobre las actuaciones contempladas en la Fase II de la ATE, cuyo vencimiento se producirá el próximo mes de agosto, el club llega a hablar de "inacción" por parte del Ayuntamiento de València. En este sentido, asegura que el proyecto de la reparcelación del antiguo Mestalla fue presentado ante el consistorio en septiembre de 2016, "sin embargo, desde el Ayuntamiento no se realizó ningún requerimiento oficial hasta transcurrido un año y medio aproximadamente, esto es, el 23 de febrero de 2018".

"INACCIÓN"

Ese plazo demuestra, a juicio del club de fútbol, "la inacción" por parte del Ayuntamiento y la "falta de cooperación e intención de realizar un seguimiento diligente en la ejecución de la ATE".

En respuesta a estas afirmaciones, el concejal Borja Sanjuán ha recalcado este martes que "tanto los informes del Ayuntamiento de València como los de la Generalitat son muy claros: el único responsable del incumplimiento de los términos de la ATE es, en este caso, Meriton como propietario del Valencia".

"No hay por parte de ninguna administración ningún inconveniente en retomar las actuaciones. El problema lo admite el propio Valencia en las alegaciones que presenta y es que no cuenta con la financiación suficiente para retomar las obras. Dice que no cuenta con la financiación suficiente y eso no es una excusa que sea alegable frente a la administración", insiste.

"El propietario del Valencia --continúa el portavoz socialista-- ha de encontrar la financiación para cumplir con las obligaciones que tiene con las administraciones y con la ciudad. Lo que ha de hacer el Valencia no es buscar culpables en la administración, donde solo ha encontrado aliados para hacer la actuación, sino cumplir y dar alguna garantía de futuro".

A su parecer, lo que hace con estas alegaciones el club es "poner excusas e intentar buscar algún culpable, pero no da ninguna garantía ni ningún aval, que es lo que ha exigido tanto el Ayuntamiento como la Generalitat".

Recuerda, además, que el Ayuntamiento en su informe es "muy claro: si quiere una prórroga el propietario del Valencia ha de avalar la prórroga y del aval no sabemos nada".

"BROMAS DE MAL GUSTO DE MERITON"

Sanjuán ha añadido que la acusación del València de que el incumplimiento se debe a la inactividad del consistorio "forma parte del apartado de bromas de mal gusto de Meriton".

"Hablar de inactividad del Ayuntamiento de València después de siete años sin mover una piedra del estadio, creo lo mejor que puede hacer el Ayuntamiento es ser prudente y no valorar las palabras de Anil Murthy", ha concluido.