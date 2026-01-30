Santero y los Muchachos llevarán su "rock reposado" al Roig Arena en noviembre

Cartel concierto Santero y los Muchachos - ROIG ARENA

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gira 'Todas las luces' de Santero y los Muchachos hará parada en el auditorio Roig Arena el sábado 21 de noviembre. Los valencianos presentarán los temas de su cuarto álbum de estudio, que se publicará próximamente.

Año tras año, la banda ha llenado salas cada vez más grandes, construyendo una comunidad fiel alrededor de un directo profundamente emocional.

"Su rock reposado es una manera de entender las canciones, de dar espacio a la melodía, a las letras que calan y a unas armonías que crecen en escena con una naturalidad desarmante", aseguran desde la promotora del concierto.

Su nuevo álbum, 'Todas las luces', marca un nuevo paisaje sonoro. Sin abandonar el origen guitarrero del que nacen sus canciones, abre la puerta a matices distintos y a sonidos que empujan las composiciones un poco más lejos: "Un disco pensado para encender emociones, para acompañar tanto la oscuridad como la claridad de cada día".

Las entradas para el concierto de Santero y los Muchachos ya están a la venta en la web del recinto multiusos.