El Santo Cáliz de la Catedral de València estrena digitalización en 3D accesible "a cualquier persona en todo el mundo" - Europa Press

El Santo Cáliz que se custodia en la Catedral de València estrena un modelo de digitalización en 3D que permite acercarlo "a cualquier persona en todo el mundo" a través de internet mediante un ordenador o un teléfono móvil, gracias a un código QR que se colocará en la capilla ubicada en la Seo y que estará disponible en su página web, desde el que también se podrá contemplar en realidad aumentada para observar "todos los detalles".

Esta iniciativa, promovida por el Centro Español de Sindonología y con el apoyo del Cabildo de la Catedral de València, se ha llevado a cabo por técnicos de la empresa IT3D Technology SL, en colaboración con Global Geomática SL. La digitalización pretende incrementar la visibilidad y accesibilidad digital de esta singular pieza, así como acercarla a los visitantes, ya que no es posible contemplarla de cerca porque se guarda tras el altar de la Capilla, protegido por un cristal blindado.

La novedad se ha presentado este martes en El Almudí, en una rueda de prensa que ha contado con la presencia del canónigo celador del Santo Cáliz, Álvaro Almenar, el coordinador del proyecto e investigador de la UPV, Manuel Zarzo, y Juan Antonio Edo, de IT3D Group.

En cuanto al proceso de digitalización, una vez obtenida la geometría 3D del Santo Cáliz con el escáner, se realizó una sesión fotográfica de la reliquia desde distintas perspectivas. Sobre esa geometría, utilizando técnicas de fotogrametría avanzada, se ha superpuesto la textura y el color. De este modo, se consigue dotar al objeto tridimensional con los colores y texturas reales, buscando reproducir "la mayor exactitud posible".

El modelo reproduce con "exactitud milimétrica" las formas y detalles del Cáliz y permite contemplar de cerca su "extraordinaria belleza" desde cualquier punto de vista. Además, se puede ampliar la imagen para observar de cerca los detalles. Este proyecto pretende colaborar en la preservación, estudio y difusión de esta singular reliquia.

"PARTICULARIDADES"

Actualmente existen multitud de escáneres para la digitalización 3D de objetos, pero el Santo Cáliz tiene "particularidades singulares" para ser digitalizado adecuadamente. En primer lugar, la orfebrería de oro produce brillos, de modo que el haz de luz láser puede rebotar y producir distorsiones. Por otra parte, tanto la copa superior como la naveta del pie, ambas de ágata bandeada, tienen algunas bandas bastante traslúcidas que son parcialmente atravesadas por la luz, así como también por el láser.

Por ello, y para tratar de minimizar estos inconvenientes, la empresa IT3D Technology ha aplicado las tecnologías más avanzadas de captura y procesamiento 3D para digitalizar "con la máxima precisión posible" uno de los objetos "más emblemáticos del patrimonio histórico y religioso español".

Las imágenes se han tomado con una iluminación especial diseñada a propósito para este proyecto, que permite iluminar la base de ágata desde abajo, al igual que la copa superior con luz transmitida. De este modo, se consigue apreciar el contraste de las bandas del ágata, "un rasgo muy singular de la reliquia que pasa bastante desapercibido cuando se observa a simple vista en la capilla".

OBJETIVO: QUE "BRILLARA EN TODO SU ESPLENDOR"

En declaraciones a los medios, Juan Antonio Edo, de IT3D Group, ha explicado que todo parte de una sesión de unas dos horas y media con la reliquia del Santo Cáliz y "muchísimas horas de trabajo" posterior. "El mayor reto era la forma en la que querían que la información fuera luego al público, que era alejada de la imagen que tenemos normalmente de un cáliz oscuro, sino que querían que el ágata brillara, nunca mejor dicho, en todo su esplendor", ha indicado.

Por ello, la iluminación empleada durante el proceso de escaneado y el de toma de las imágenes de alta resolución, "eso que queda muy bonito en el resultado final", resultó "bastante complejo a la hora de poder montar esas imágenes sobre la geometría", ya que cada imagen "tenía el brillo en un sitio diferente". "Tuvimos que hacer una limpieza bastante profunda", ha apuntado.

Mientras, en la parte de geometría, se ha utilizado un escáner de láser azul, "muy indicado para evitar la mayor parte de los reflejos", pese a que el añadido medieval de orfebrería de la copa tenía muchos, "con lo que algunos sí que producía ruido". Sin embargo, ha valorado que el resultado final "ha sido superior a lo que esperábamos en un primer momento".

La primera parte del proceso, ha detallado, era conseguir la geometría para los estudios y ahora la segunda es la difusión del trabajo "y el acercamiento de esta reliquia a la gente para darle una mayor promoción". Esta última se va a realizar mediante dos líneas de actuación: de un lado, en la Catedral se va a instalar un código QR "para que la gente pueda escanearlo" y acceder al modelo 3D, y de otro, se va a generar un código 'iframe' para que se pueda visualizar en la propia página web de la Seo "de inmediato".

"NOS GUSTARÍA PODERLO VER DE MÁS CERCA"

Por su parte, el coordinador del proyecto e investigador de la UPV, Manuel Zarzo, ha señalado que llevan "muchos años intentando avanzar" en este proyecto para "aportar desde la ciencia avances en la investigación arqueológica" del Santo Cáliz. "Siempre que vamos a la Catedral, a la Capilla del Santo Cáliz, tenemos esa sensación de que queda un poco lejos, que nos gustaría acercarnos a él para ver los detalles (...), nos gustaría poderlo ver de más cerca", ha enfatizado.

Sobre la imagen de la reliquia, ha indicado que en persona la copa da "la sensación de que es opaca", cuando "realmente es muchísimo más traslucida de lo que parece" y "su belleza aparece cuando se ilumina por dentro". Por ello, ha precisado que uno de los objetivos "más importantes" era trabajar con la iluminación "más adecuada posible" para que tuviera un aspecto "totalmente nuevo": un cáliz "que es como refulgente, que él mismo emite una luz y es espectacular, muchísimo más bonito de lo que parece".

Así, ha desvelado que escogieron la luz cálida para obtener "su aspecto más bello, más interesante" y evocando la iluminación con velas que habría en la Última Cena. Mientras, ha señalado que cuando el Santo Cáliz se ilumina con luz fría aparecen "tonos que son un poco diferentes". "Hoy nos hacemos una idea y nos sorprende que es una copa extraordinariamente elevada, valiosa", ha resaltado.

Zarzo ha destacado que la copa se ha hecho con un ágata "especial", un tono anaranjado "que tiene como una especie de reminiscencia a una llama de fuego", algo "extraordinario" que en València "muy poca gente conoce". "Y esa probablemente sea una de las claves de su autenticidad", ha remarcado. "Una copa que, cuando se ilumina, adquiere esa forma de llama de fuego que ahora, a partir del modelo 3D que hoy se presenta, estará accesible a cualquier persona en todo el mundo", ha añadido.

"EXPECTACIÓN SAGRADA"

Desde el Arzobispado de Valencia, el canónigo celador del Santo Cáliz, Álvaro Almenar, ha puesto en valor la "expectación sagrada" que hay por la reliquia y ha destacado que la iniciativa parte de una demanda de los fieles de poder "acercarse" a la misma para contemplar su "belleza" al ser un "objeto de veneración".

Y el que fuera canónigo responsable del Patrimonio Histórico Artístico de la Catedral, José Verdeguer, ha agregado que con esta digitalización la reliquia estará disponible ahora "desde cualquier lugar del mundo" fruto de un trabajo que ha contado con "la última tecnología".