Sara Rubayo imparte una ponencia en Alicante sobre revisar la historia del arte desde la mirada de las mujeres

Sara Rubayo - CTAA

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) acogerá este miércoles a las 19.00 horas en su sede la conferencia '¿Por qué no has estudiado a mujeres pintoras?', que impartirá la historiadora del arte y divulgadora cultural Sara Rubayo.

La cita, abierta a todo el público, propone una "revisión clara y directa" del relato tradicional de la historia del arte y pone el foco en el papel que han ocupado o no las mujeres en él, según ha informado la entidad en un comunicado.

La iniciativa busca "generar un espacio de diálogo en torno a la cuestión de por qué la mayoría de los manuales y programas académicos han relegado a las mujeres artistas a un segundo plano o, directamente, las han omitido".

La conferencia no solo plantea interrogantes, sino que ofrece "herramientas para comprender cómo se ha construido el relato oficial del arte y qué implicaciones tiene revisarlo desde una perspectiva contemporánea".

Rubayo abordará durante su intervención "cuestiones fundamentales" como la "aparente ausencia" de "grandes mujeres artistas" en los libros de historia, la existencia o no de un "arte femenino" o un "arte feminista" y el lugar que han ocupado las creadoras a lo largo de los siglos.

"Además, analizará los obstáculos estructurales que muchas de ellas tuvieron que superar para poder formarse, acceder a talleres, exponer sus obras o alcanzar reconocimiento profesional en contextos que les eran abiertamente adversos", ha apuntado el CTAA.

Asimismo, la ponente examinará "las condiciones históricas que permitieron que algunas mujeres accedieran a la pintura en determinados periodos y entornos sociales y como factores como la pertenencia a familias de artistas, el apoyo de mecenas o la pertenencia a determinados círculos culturales resultaron determinantes para que algunas creadoras lograran desarrollar su carrera".

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La conferencia explicará "el origen y la evolución de la perspectiva de género en la historia del arte, un enfoque que ha transformado la investigación académica y la manera de mirar las colecciones de museos en las últimas décadas".

En el marco del encuentro, la autora presentará sus libros 'Te gusta el arte aunque no lo sepas' y 'PintorAs'. En ellas, propone una "aproximación accesible, crítica y actual a la historia del arte, acercándola a lectores no especializados sin renunciar al rigor". De este modo, combina "análisis histórico, anécdotas reveladoras y un lenguaje claro que conecta con públicos diversos", ha añadido el CTAA.

Rubayo, también conocida como La Gata Verde en YouTube, es licenciada en Historia del Arte, con máster en Coordinación de Exposiciones. A través de sus libros, conferencias y redes sociales, trabaja para acercar esta disciplina a todos los públicos "desde una perspectiva actual y fundamentada".

Además, colabora habitualmente con instituciones culturales y educativas en proyectos de divulgación y participa en programas culturales de televisión, radio y actividades docentes y museísticas.