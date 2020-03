SATSE asegura que la falta de EPI es "sistemática" y afecta a todos los centros y hospitales valencianos

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este martes que la falta de Equipos de Protección Individual (EPI) es "sistemática y afecta a todos los centros de salud y servicios de los hospitales valencianos, con lo que está en riesgo la salud y seguridad del colectivo y, en consecuencia, "la de toda la población".

SATSE insiste en que debido a esa carencia, los profesionales sanitarios "se han convertido en el principal foco y vector de contagio del COVID 19, con 414 profesionales infectados contabilizados". Además, denuncia que no se está realizando el test diagnóstico a las enfermeras que han estado en contacto con pacientes infectados "por no considerar la atención directa contacto estrecho".

El sindicato reclama que la atención de los pacientes con Covid-19 se haga "con los EPI adecuados ante la multitud de notificaciones por parte de los profesionales de enfermería que, a día de hoy, tienen ya síntomas de coronavirus". Satse asegura que los 414 casos de coronavirus confirmados posiblemente sean más.

SATSE ha advertido que se va a denunciar el incumplimiento de protocolos, reglamento "y cualquier normativa de prevención de riesgos laborales que afecte a la falta, al uso indebido o a la reutilización de material de un solo uso, bajo las órdenes de Directivos de los Departamentos de Salud" de la Comunitat.

En esta línea, ha reclamado al Servicio de Prevención de la Conselleria y a la propia Conselleria de Sanidad que dé "instrucciones claras sobre qué medidas adoptar ante la falta de EPI para poder atender de forma segura a los pacientes sospechosos o diagnosticados de Covid-19".

Por otro lado, urge a la adopción de medidas "para implementar y controlar el contagio directo que están sufriendo los profesionales, a quienes, a pesar de no disponer de material adecuado y de haber prestado atención a pacientes afectados, no se les realiza el test diagnóstico y se les retorna a su puesto de trabajo, actuando como verdaderos vectores de contagio y poniendo en riesgo la salud del resto del equipo, de los pacientes no afectados y de las familias de estos profesionales".

"No podemos esperar a la semana que viene para dar respuestas adecuadas a esta situación, necesitamos medidas ya, del tipo de aislamiento preventivo o realización de test rápido y control para todo profesional sanitario que haya estado expuesto, sea el contacto que sea, y tenga los síntomas que tenga. No se trata solo de la salud de los profesionales sanitarios, sino de la salud de toda la población" de la Comunitat, ha advertido.

El sindicacto también critica que desde las direcciones de los Departamentos de Salud "se están difundiendo notas de régimen interior" para trasladar a los profesionales que no pueden difundir información sobre datos asistenciales y sobre la pandemia a través de redes sociales o grupos de WhatsApp, "lo que vulnera el derecho a la libertad de expresión de los profesionales".