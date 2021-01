El sector asume la cancelación de Cevisama en Feria Valencia como la decisión más "razonable" ante la pandemia

La suspensión del certamen acusa las "tensiones de liquidez" del recinto ferial valenciano

VALÈNCIA, 21 Ene.

Los sectores del azulejo, fritas, esmaltes, colores, maquinaria y bienes de equipo asumen la cancelación de Cevisama como la decisión "más adecuada y razonable" que se ha podido tomar dada la "mala" evolución de la pandemia de la Covid.

El salón internacional de la industria cerámica, el equipamiento de baño y la piedra natural, cuya celebración estaba prevista en Feria Valencia del 24 al 28 de mayo de este año, -tras haber aplazado ya sus tradicionales fechas de febrero-, se ha visto obligado a suspender el evento ante la crisis sanitaria derivada del coronavirus y ha puesto fecha a su próxima cita del 7 al 11 de febrero de 2022.

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) admiten que "no se dan las condiciones oportunas de seguridad y las garantías necesarias" para celebrar una feria internacional con éxito para las empresas y para los expositores. En todo caso, esperan que "a lo largo del segundo semestre de 2021 se recupere la actividad comercial y ferial en la medida de lo posible", señalan en unas declaraciones remitidas a Europa Press.

También la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) entiende que la decisión tomada por el Comité Organizador de Cevisama es "adecuada y razonable". Según han manifestado a Europa Press, "en el estado actual de la pandemia no podemos arriesgarnos a celebrar una feria presencial, poniendo en peligro tanto a los expositores como a los visitantes".

Además, "dadas las restricciones actuales para viajar tanto a nivel nacional como internacional, es dudoso que los compradores extranjeros puedan venir" en estas condiciones. Por ello, consideran que la cancelación del certamen este año, , es la decisión "más apropiada" que se ha podido tomar.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (ASEBEC), Juan Vicente Bono, ha manifestado a Europa Press que la cancelación de Cevisama es "lo esperable dada la situación del coronavirus", puesto que se trata de una "feria muy internacional" y en estos momentos complicado hacer viajes.

Asebec, que participa en Cevisama cada dos años, ya no iba a estar presente en esta edición, -sí estará en la cita de 2022-, pero a su juicio, para los que sí iban a acudir, no vale la pena "hacer un desembolso para no tener gente".

Las asociaciones sectoriales coinciden así en que la evolución de la crisis sanitaria no permite celebrar Cevisama 2021 con garantías de éxito.

Feria Valencia, organizadora de la muestra, ha constatado que la industria necesita a Cevisama como plataforma comercial y herramienta de promoción pero "dada la situación internacional que ha provocado la pandemia, con restricciones de movilidad y una evolución muy incierta, considera, en consonancia con lo que han hecho otros grandes organizadores feriales en el mundo, que los próximos meses no son propicios para celebrar una feria internacional".

TENSIONES DE LIQUIDEZ

Tras varios años de excelentes resultados al alza, Cevisama se ha convertido en el certamen internacional más importante para Feria Valencia, aportando el 30% de su facturación anual. En 2019 supuso 7,5 millones de euros en los ingresos del recinto ferial valenciano, muy por delante de otros eventos importantes como Hábitat (2,4 millones), Automóvil (1,3 millones) o Iberflora (1,1 millones).

Su cancelación agrava ahora las "tensiones de liquidez" de la institución ferial a causa de las cancelaciones provocadas por la Covid, de las que alertaba, en octubre de 2020, un informe de auditoría independiente sobre sus cuentas anuales. El informe cifraba también la caída de ingresos en 2020 en 8 millones de euros por este motivo.

De hecho, el patronato de Feria Valencia estimaba entonces que el agujero en las cuentas de 2020 podría ir desde los 3 a los 11 millones de euros. Tres millones en el escenario más optimista, si se salva Cevisama en 2021 y hasta once millones en el peor de los casos, si a lo largo de 2021 no se pudieran celebrar actividades y no se pudieran mantener los ERTE. Con la suspensión de Cevisama, el agujero se acerca más a esta última cifra.

PRÓXIMOS EVENTOS

Por el momento, Feria Valencia mantiene el resto de muestras previstas para este año. A corto plazo, los certámenes se prevén mayoritariamente en formato virtual, como recientemente se anunció el de Forivest, que se celebrará en primavera. Desde Feria Valencia admiten que "no es realista pensar en otros formatos".

En cuanto a la veintena de ferias programadas para el último cuatrimestre de 2021, fuentes del recinto ferial apunta que habrá que esperar a que se acerque la fecha para ver cómo se desarrollarán.