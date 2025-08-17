Seis atendidos, entre ellos cinco menores, por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas --cinco menores y una mujer de 67 años-- han sido atendidas por inhalación de humo tras declararse un incendio este domingo en el décimo piso de una vivienda ubicada en la avenida Blasco Ibáñez de València, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y fuentes municipales.

El fuego, que ya ha sido extinguido y ha afectado al salón del inmueble, se ha registrado sobre las 8.30 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado unidades de bomberos de València del parque norte y sur, una ambulancia de transporte, un SVB y un SAMU.

El equipo médico ha asistido a las seis personas por inhalación de humo. Posteriormente, dos de ellas han sido trasladadas al Hospital Clínico, dos al Doctor Peset y otras dos al Hospital General de València.