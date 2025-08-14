Seis heridos leves por quemaduras en la Nit de l'Albà de Elx, que disparó 9.300 kilos de pólvora

ALICANTE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves por quemaduras esta madrugada en Elx (Alicante) durante la celebración de la Nit de l'Albà, un espectáculo pirotécnico en el que se han disparado en total hasta 9.300 kilos de pólvora en apenas una hora.

Según fuentes municipales, todos los afectados son de carácter leve y por quemaduras durante la celebración de este acto festivo, uno de los principales de las fiestas de Elx.

Tras la Nit de l'Albà, el alcalde, Pablo Ruz, manifestó que "probablemente estamos hablando de la mayor manifestación cultural, festiva, religiosa y estética del mundo en cuanto a la pólvora", además de destacar que "se ha incrementado cerca de casi una tonelada con respecto al año anterior". Datos, subrayó, "absolutamente abrumadores".

En concreto, entre la 'cohetà' y las palmeras oficiales, la palmera de la virgen, las carretillas y los artículos pirotécnicos adquiridos por los ilicitanos, se dispararon un total de 9.283 kilos de pólvora, lo que supone un aumento de 731,95 kilos respecto al año pasado.

En cuanto al gasto, el Ayuntamiento ha abonado 173.500 euros, sin contar el dinero abonado en palmeras particulares, mientras en las tiendas se han desembolsado hasta 631.875 euros en artículos pirotécnicos para este evento: 66.950 euros en carretillas y 564.925 euros en otros artículos. El total gastado asciende a 805.375 euros, lo que supone un incremento de 145.495 euros en comparación a 2024.