Seleccionadas las 25 agrupaciones que estarán en el 138 Certamen Internacional de Bandas de Música de València

Seleccionadas las 25 agrupaciones que participarán en la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 25 agrupaciones que participarán en la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València han sido ya seleccionadas. El salón de cristal del ayuntamiento de la capital valenciana ha acogido este jueves el sorteo de las bandas que estarán presentes en este encuentro musical en 2026.

La selección de estas entidades ha estado presidida por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en València y presidente del Comité Organizador del concurso, José Luis Moreno, y ha contado con la presencia de representantes de las 41 formaciones que se habían inscrito en esta edición.

Moreno ha reiterado el apoyo del consistorio a este evento internacional, que "un año más cuenta con una importante participación valenciana, nacional e internacional", ha señalado la administración local.

En total serán 25 las bandas de música que competirán en las cinco categorías en las que se estructura el 138 Certamen Internacional de Bandas de Música de València, que tendrá lugar en el Palau de la Música de la ciudad entre el 15 y el 19 de julio de 2026.

De las 25 bandas seleccionadas, 14 son de la Comunitat Valenciana y cuatro del resto del territorio nacional: Almería, Murcia y Tarragona. Además, el certamen contará con la participación de siete bandas extranjeras procedentes de Países Bajos, Lituania, Hungría, Italia y Portugal.

José Luis Moreno ha remarcado el apoyo económico del Ayuntamiento de València a este encuentro, en el que "la cuantía total de los premios asciende a 36.500 euros distribuidos en Menciones de Honor para las distintas secciones: Sección de Honor (15.000 euros); Sección Primera (10.000 euros); Sección Segunda (6.500 euros), y Sección Tercera (5.000 euros)".

Además, las bandas participantes recibirán aportaciones económicas por tomar parte en el certamen que oscilarán entre los 3.500 euros y los 12.000 euros, según la sección en la que concursen. El consistorio ha detallado que esto implica un aumento de 1.000 euros en aportación por cada banda participante, "lo que supone 27.000 euros más con respecto al año anterior en estas aportaciones".

En 2026 se mantiene la Sección Libre, creada el año pasado y en la que concursarán tres agrupaciones procedentes de Lituania, Hungría e Italia.

El Certamen Internacional de Bandas de Música de València 2026 contará de nuevo con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat Valenciana.

RESULTADO DEL SONDEO

El resultado del sorteo para la participación en este encuentro musical indica que en la Sección Libre (15 de Julio) estarán Tótkomlós Youth Wind Band (Hungría), Lithuanian Symphonic Wind Orchestra (Lituania), y Pentamusa Wind Orchestra (Italia).

En la Sección Tercera (16 de Julio) se contará con Banda Musicale "Isola di Procida" (Italia), Unió Musical La Nucia (Alicante), Banda de Bullas (Murcia), Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques (València), Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia), Centre Estudi Musical d'Almàssera (València). La reserva de plaza en la Sección Tercera será: Unión Musical Ilicitana (Alicante).

En la Sección Segunda (17 de Julio) concursarán la Banda de Música La Lira de Cheste (Valencia), la Sociedad Musical de Cehegín (Murcia), la Unió Musical de Paiporta (València), la Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos), la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva (València), y la Associació Banda Simfònica de Reus (Tarragona). La reserva de plaza en Sección Segunda corresponderá a la Societat Musical l'Aliança de Mutxamel (Alicante).

La Sección Primera (18 de Julio) tendrá como participantes a la Agrupación Musical San Indalecio de Almería (Almería), la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena (València), la Unió Artística Musical de Montroi (València), la Banda Sinfónica ARMAB (Portugal), la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol (València). En este caso la reserva de plaza será para la Banda Musicale Monastir (Italia).

En la Sección de Honor (19 de Julio) competirán la Unió Musical de Torrent (València), la Societat Musical Lira Castellonera (València), la Societat Musical L'Artística Manisense (València), la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (València) y la Societat Musical d'Alzira (València). En la reserva de plaza figura la Sociedad Unión Musical de Almoradí (Alicante).

OBRAS OBLIGADAS

Durante el acto del sorteo se han entregado a las agrupaciones participantes las partituras de las obras obligadas. Estas son en la Sección de Honor, el poema sinfónico expresionista 'Ressorgir' del compositor valenciano Francisco Zacarés Fort; en la Sección Primera, 'Arlequín' de Ernesto Aurignac; en la Sección Segunda, 'Leyendas del bosque' de Enrique Cárcel Villalba, y en la Sección Tercera, 'Assur' de Sara Galiana.