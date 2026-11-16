La semana comienza con cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios y vientos del oeste ocasionalmente fuertes

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 8:36
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VALÈMCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La semana comienza en la Comunitat Valenciana con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en Castellón.

De este modo, el termómetro oscilará en las capitales de provincia en Alicante entre los 14º y los 25º; en Castelló de la Plana entre los 12º y los 22º y en València entre los 15º y los 24º.

Por su parte, el viento soplará del oeste y del suroeste, que será ocasionalmente fuerte en zonas expuestas del interior de la provincia de Valencia.

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