La sentencia de La Manada y sus consecuencias sociales inspiran el proyecto teatral '5 lobitos'

Publicado 02/11/2018 14:03:41 CET

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agrupación Osaka Club estrenará el próximo 15 de noviembre en la sala Carme Teatre '5 lobitos', un proyecto escénico inspirado en la sentencia de 'La Manada' y que reflexiona sobre "los diferentes aspectos y consecuencias sociales, políticas y culturales que envuelven este caso y otros similares".

Esta propuesta teatral --que iniciará su andadura dentro de la Residencia Carme Teatre 2018-2019 y que se podrá ver hasta el día 18-- es una apuesta "arriesgada y necesaria inspirada en los acontecimientos que se sucedieron tras la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra el pasado 26 de abril de 2018", que condenó por abuso y no por agresión sexual a los cinco miembros de 'La Manada'.

"Lejos de reproducir hechos, victimizar o culpar, '5 Lobitos' considera y poetiza sobre diferentes matices relacionados con la violencia de género, los poderes fácticos y la propia evolución o no de la sociedad actual", explican los responsables del proyecto en un comunicado.

En palabras de sus creadores: "No es teatro documental. No vamos a reproducir la historia que ya nos han contado. No vamos a llorar, o por lo menos no vamos a hacer como que lloramos. No vamos a defender. No vamos a culpar. Y no vamos a hablar en verso".

EQUIPO ARTÍSTICO

Se trata de una idea original de Carlos Amador y Toni Agustí que se ha desarrollado con la dramaturgia de José Andrés y Ana de Vera. El elenco lo forman Gloria Román, Carlos Gorbe, Inés Muñoz y el propio Carlos Amador. La dirección escénica la firma Toni Agustí y cuenta con Teresa Juan como artista plástica del espectáculo.

Para la creación de la dramatúrgia y el planteamiento final, el equipo contó con el asesoramiento, a través de una serie de sesiones de debate y reflexión, de varios agentes relacionados con la política, las leyes, la criminología, la psicología, la antropología y la cultura que abordaron los diferentes aspectos y matices que se dan en el proceso hasta que se emite la sentencia, los aspectos psicológicos de las conductas, o las consecuencias sociales que estos casos generan.

Osaka Club lo forman Toni Agustí, Carlos Amador y Mayte Barbazán, quienes han estado ligados profesionalmente a través de diversos trabajos, en el ámbito de la actuación, la dirección y la producción, que realizaron para diferentes compañías.

Tras un período en el que sus proyectos profesionales les llevan por distintos caminos, y a partir de la idea de '5 Lobitos', deciden unirse para trabajar juntos y abordar este y otros contenidos marcando sus propios criterios creativos, escénicos y poéticos.

El objetivo de Osaka Club, señalan, es "dar salida a proyectos de carácter contemporáneo, basados en temas actuales que miden la temperatura de la sociedad y la repercusión que tienen o no sobre la misma". "Abordaremos asuntos delicados, polémicos, debatibles, conflictivos, pero sobre todo actuales, y eso nos encanta", concluyen.