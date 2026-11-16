La serie 'Delivery' de À Punt para consumo móvil inicia su rodaje en Alcoi

Inicio del rodaje - À PUNT

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad alicantina de Alcoi acoge desde este lunes el rodaje de 'Delivery', una nueva serie de ficción en valenciano producida por Visual Producciones para À Punt.

La producción, concebida específicamente para el entorno digital y en formato vertical, consta de 65 capítulos de dos minutos de duración. Se trata de uno de los proyectos seleccionados en el marco de la Convocatoria de proyectos de ficción que À Punt lanzó en octubre de 2025.

Con esta iniciativa, la radiotelevisión pública valenciana "continúa avanzando en su compromiso con la innovación, la creatividad y la competitividad del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, impulsando nuevos formatos de ficción en valenciano capaces de conectar con nuevas audiencias y explorar otras formas de consumir contenidos audiovisuales", afirma la entidad en un comunicado.

La serie está dirigida por Arnau Cortés, quien firma el guion junto a Xavi Cortés, y cuenta con Paula Braguinsky y Gloria Román como protagonistas.

La trama de 'Delivery' tiene como protagonista a Jana, una repartidora que trabaja en condiciones precarias y que, durante una entrega aparentemente rutinaria, se encuentra con una situación inesperada: descubre a un hombre muerto en el interior de su domicilio. En la vivienda también aparece una importante cantidad de dinero, una suma que podría evitar el desahucio que amenaza su futuro. Ante esta oportunidad,

Jana toma una decisión arriesgada: ocultar el cadáver mientras se debate entre aprovecharse de una situación que podría cambiarle la vida o hacer lo que considera correcto. La aparición de Alba, la nieta del fallecido, complicará aún más las cosas y desencadenará un conflicto en el que las mentiras, la culpa y las desigualdades de clase marcarán el desarrollo de la historia.

Con 'Delivery', À Punt incorpora a su catálogo una propuesta de ficción pensada para los nuevos hábitos de consumo digital, que combina una narrativa de continuidad con capítulos breves y un formato adaptado a las pantallas de los dispositivos móviles.