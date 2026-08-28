El Servicio de Actividades Socioculturales de la UJI ofrece 10 propuestas formativas para el curso 2026-2027 - UJI

CASTELLÓ 28 Ago. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I consolida un año más la oferta formativa del Servicio de Actividades Socioculturales (SASC) para la comunidad universitaria y público en general. En concreto serán 10 las propuestas que ofrece la UJI para el curso 2026-2027, las cuales están centradas en gran parte en las artes escénicas, en concreto teatro, danza, música, fotografía, video y cine. El periodo de matriculación se abrirá el día 2 de septiembre.

La propuesta formativa más grande la ofrece el Aula de Artes Escénicas Carles Pons, con una enseñanza no reglada del espectáculo teatral y la danza que contribuyen a desarrollar las capacidades creativas que permiten introducirse en estos dos ámbitos.

Son seis los cursos previstos: el de iniciación al teatro, dirigido por Regina Prades; el de interpretación teatral, que imparte Cesca Salazar; el de escenas de práctica teatral, coordinado por Joan Comes, todos ellos con 144 horas de formación; y los talleres de los tres niveles de danza contemporánea, impartidos por Èrica Galmes, con 70 horas cada uno.

En cuanto al ámbito musical, la formación está dirigida al lenguaje de Jazz y Big Band y Canto coral, una formación que será impartida por Víctor Colomer y David Pastor, (Jazz y Big Band), mientras que la de Canto coral la realizará Diego Alamar. En este caso, el alumnado de los talleres formará parte de los conciertos que tanto el Orfeón UJI como la Big Band UJI realizarán durante el curso académico.

Otro de los talleres que ofrece el SASC es 'Contar con imágenes. Acciones y recursos para la creación de proyectos fotográficos', dirigido por Julián Barón. Este centrará su formación en los recursos de narrativa visual en proyectos fotográficos y en cómo las imágenes se pueden combinar para explicar una historia.

En último lugar, dentro del Aula de Cine y Creación Juvenil, el SASC ofrece el taller de video y cine SECQüeNCIA ZERO, que formará al alumnado en la creación de proyectos audiovisuales de video y cine y que tiene como objetivo la realización de un cortometraje. La formación será dirigida por Natalia Guerrero, con la colaboración de Elena Escura y Eli Trilles.

Con esta edición de los talleres, el SASC contribuye a hacer que la formación sea una de las piezas fundamentales de la agenda universitaria y uno de los ejes de la política cultural de la institución.