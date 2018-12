El servicio nocturno de metro 'A la lluna de Metrovalencia' arranca el 14 de diciembre en medio de jornadas de huelga

Actualizado 11/12/2018 15:50:58 CET

Salvador pide a los sindicatos que retiren los paros y lamenta que coincidan con la puesta en marcha de un servicio "tan esperado"

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo servicio nocturno de Metrovalencia comenzará a funcionar a partir del próximo viernes 14 de diciembre con trenes que circularán por València y su área metropolitana todos los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta cerca de las 2.30 horas. Además, en Nochevieja habrá servicio, por primera vez, de manera ininterrumpida y el sábado 15 una jornada de puertas abiertas con servicio nocturno gratuito y actuaciones musicales en diferentes estaciones.

Para cubrir las necesidades de personal, un total de 47 nuevos trabajadores se sumarán a la plantilla de FGV. Con ellos, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, espera que dotar el servicio de trabajadores "suficientes" para, además, a partir del mes de febrero de 2019 aumentar la frecuencia de paso de las líneas de metro y tranvía durante la noche.

La puesta en marcha de este nuevo servicio, que recibe el nombre de 'A la lluna de Metrovalencia', coincide con diversas jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a quienes la consellera ha pedido "reflexión" y les ha instado a retirar los paros en Navidad.

Así lo ha manifestado durante la presentación del servicio nocturno, en la que ha dado a conocer las frecuencias de paso de las líneas de metro y tranvía hasta febrero. En diciembre, Metrovalencia prolongará su hora de cierre los días 14, 15, 21, 22, 28, 29 y 31, excepto en Nochebuena, en la que el servicio se reducirá a última hora como todos los años. En Nochevieja, se ofrecerá servicio ininterrumpido durante toda la noche hasta enlazar con el servicio de la mañana del 1 de enero.

FRECUENCIAS Y LÍNEAS NOCTURNAS HASTA FEBRERO

A partir del 14 de diciembre, 'A la lluna de Metrovalencia' ofrecerá líneas de metro por València y el área metropolitana con una frecuencia de paso entre 20 y 30 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en aquellos tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda y Marítim-Serrería.

Cada 60 minutos, los trenes circularán en dirección a las estaciones de Seminari, Paterna y Alboraya. Los últimos trenes en circulación tendrán su final de destino en Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba roja del Túria.

Los últimos pasos por el centro de la ciudad de València, tomando como referencia la estación de Àngel Guimerà, en la que confluyen las Líneas 1, 2, 3, 5 y 9, tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

En las líneas tranviarias, los tranvías circularán con intervalos de paso de 60 minutos en todas las Líneas, teniendo en cuenta que en la L4 el trayecto es entre Doctor Lluch y Vicent Andrés Estellés. Los últimos pasos por la parada de Benimaclet hacia los diferentes destinos tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

MEJORAS PREVISTAS A FINALES DE FEBRERO DE 2019

Las mejoras previstas para el primer trimestre de 2019 contemplan que circularán trenes por València y el área metropolitana en las líneas de metro, con una frecuencia de paso entre 10 y 20 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en aquellos tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Alboraya y Marítim-Serrería.

Cada 40 minutos los trenes circularán en dirección a las estaciones de Seminari y Paterna, y cada 80 minutos en dirección a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja de Túria.

Los últimos pasos por el centro de la ciudad de València, en la estación de Àngel Guimerà, hacia los diferentes destinos tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

En las líneas tranviarias, los tranvías circularán con intervalos de paso de 40 minutos en todas las líneas, teniendo en cuenta que en la Línea 4 el trayecto es entre Doctor Lluch y Vicent Andrés Estellés. Los últimos pasos por la parada de Benimaclet hacia los diferentes destinos tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

Con este servicio, la Generalitat demuestra su "firme apuesta por el transporte público para mejorar la movilidad del área metropolitana de València" y para que "las personas consumidoras de ocio nocturno puedan disfrutar en condiciones de seguridad de la noche valenciana".

Salvador ha lamentado que "hemos tenido que esperar hasta 2018" para poner en marcha el servicio nocturno de metro y tranvía en Valencia, pero cuando otras ciudades españolas ya lo tienen implantado desde hace tiempo. No obstante, ha querido destacar que 'A la lluna de Metrovalencia' "ha venido para quedarse e ir mejorando" en el futuro.

En este punto ha recordado que el servicio se pone en marcha gracias a la subvención destinada a la Autoridad del Transporte Metropolitano, que en 2018 ha recibido 10 millones de euros, a repartir con el Ayuntamiento de València y Paterna. Para 2019, espera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinen los 38 millones que la Generalitat lleva tiempo reivindicando y poder mejorar no solo el servicio nocturno, también el diurno, ha apuntado.

UNA HUELGA "SORPRENDENTE"

Respecto a las jornadas de huelga, Salvador considera "sorprendente" que los sindicatos convoquen paros ante un servicio "tan esperado" y que todavía no ha empezado a funcionar. La consellera ha asegurado que respeta el derecho a huelga pero cree que en este caso, y en plenas fechas de Navidad, "deteriora" la imagen de FGV.

Tal y como está planteada esta huelga, ha admitido, "va a poner en dificultad el servicio de metro nocturno y toda la red en todas sus franjas horarias" por lo que ha apelado a la "reflexión y a la responsabilidad" para reclamar la retirada de los paros.

La consellera ha querido poner en valor el "esfuerzo conjunto" que se ha hecho para dotar a la plantilla de convenio colectivo en 2016, tras años sin convenio desde 2009. Asimismo ha expresado su "empatía y solidaridad" con los trabajadores tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sufrido con el anterior gobierno de la Generalitat y con la "injusticia" de una bajada salarial del 10%.

No obstante, ha querido dejar claro que ya les trasladó que la recuperación de ese 10% de salario perdido es "imposible" en estos momentos mientras no se cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque si no incurriría en "fraude de ley". También ha aprovechado para recordad que FGV ha sido la "segunda empresa pública más beneficiada" --por detrás del IVASS-- de la distribución del 0,2% de incremento de la masa salarial adicional de la Generalitat para 2018, consignada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).