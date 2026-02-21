Servicios Sociales impulsa la digitalización de mayores en 43 residencias y centros de día de la Generalitat

La Conselleria de Servicios Sociales fomenta la capacitación digital de personas mayores en 43 residencias y centros de día de la Generalitat - GVA

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia tiene previsto formalizar un convenio con la Fundación Cibervoluntarios para impulsar actividades formativas en competencias digitales dirigidas a los usuarios de las residencias y centros de día de la Generalitat.

Esta medida da respuesta a la estrategia del Consell dirigida a reducir la brecha digital, fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada. Lo que "favorece el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores", según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Gracias a este acuerdo, se pondrán en marcha programas, proyectos y acciones formativas. Entre ellos: estudios, charlas, talleres y cursos en un total de 43 centros de atención a mayores gestionados por la Generalitat. Esta iniciativa tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga.

Las actividades estarán orientadas a la adquisición de habilidades digitales básicas, con especial atención al uso de dispositivos electrónicos. La formación abarcará desde el manejo de aplicaciones para realizar gestiones cotidianas, hasta la banca online u otros trámites administrativos. Así, se "facilitará una mayor autonomía y una conexión más estrecha con su entorno social y familiar".

El objetivo es lograr que las personas mayores dispongan de los conocimientos necesarios para desenvolverse con seguridad en un entorno cada vez más digitalizado. "Garantizar el acceso a la tecnología y a sus oportunidades es clave para promover la inclusión y la participación activa en la sociedad", han aseverado.