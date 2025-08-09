Servicios Sociales incorpora a 222 profesionales para cubrir puestos vacantes o sustituciones en centros de la Comunitat

Imagen de recurso que muestra a un profesional de servicios sociales cuidando de un anciano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha incorporado a 222 nuevos trabajadores para cubrir puestos vacantes o sustituciones por vacaciones en los centros sociales de gestión directa durante las primeras semanas de activación de las nuevas bolsas de empleo extraordinarias.

Las incorporaciones de estos profesionales llegan por primera vez a través de la convocatoria de las 12 nuevas bolsas de empleo abiertas el pasado mes de junio para cubrir de forma urgente las necesidades de personal en los centros sociales de gestión directa integrados en el Sistema Valenciano de Servicios Sociales y gestionados por la Conselleria, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

Este sistema permite superar la falta de personal para cubrir plazas, que, a su parecer, derivaba del "bloqueo impuesto" en la anterior legislatura e "impedía atender estas necesidades urgentes mediante concurso de méritos", como se realiza en los servicios sanitarios, en los casos en que no se puedan cubrir mediante las bolsas de oposición.

La convocatoria de empleo recibió un total de 16.690 solicitudes durante los cinco días hábiles para inscripción, a partir de las que se llevó a cabo el correspondiente concurso de méritos, baremación y experiencia profesional previa en los puestos demandados.

Este procedimiento ha permitido incorporar a un total de 222 trabajadores. Cubren la falta de personal y se incorporan a los centros sociales de gestión directa para mejorar así la atención, la calidad y los servicios.

En concreto, se han cubierto plazas según los requerimientos de los distintos centros, que hasta el mes de julio ha sido de 70 profesionales de atención sociosanitaria, 47 de auxiliar de enfermería, 40 educadores sociales, 13 enfermeros, tres terapeutas ocupacionales, 18 ayudantes de residencia, 14 auxiliares de cocina, un auxiliar de mantenimiento y 16 subalternos.

El número de profesionales se ampliará según las necesidades de sustitución que surjan en los centros para los 12 grupos profesionales que se prevén cubrir.

EXCEPCIÓN AL REQUISITO DE EXAMEN

La Generalitat ha señalado que "se trata de un importante hito" que se ha conseguido gracias a la implementación de la excepción al requisito de examen para estas bolsas.

"Garantiza agilidad y efectividad en la incorporación de profesionales necesarios y permite seguir poniendo la mejora constante de la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan en la primera línea de las prioridades del Consell", ha asegurado.