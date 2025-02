SGAE entrega en València la Llave de los Autores a creadores con 50 años en la entidad

Los compositores Javier Darias, Tomás Olcina y Rafael Aparisi y el dramaturgo valenciano Manuel Molins han sido homenajeados

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha entregado en su sede valenciana de la calle Blanquerías la Llave de la Casa de los Autores a cuatro creadores que este año cumplen 50 años como miembros de la entidad: los compositores alicantinos Javier Darias y Tomás Olcina, y el valenciano Rafael Aparisi, además del dramaturgo valenciano Manuel Molins.

De este modo, la entidad agradece a estos autores su labor creativa y su contribución al patrimonio cultural y artístico español.

El homenaje ha sido conducido por la secretaria general de la entidad, Marta Beca, quien ha entregado también los reconocimientos junto al presidente de SGAE, Antonio Onetti. Por su parte, el presidente del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, Manel Cubedo, ha sido el encargado de leer las semblanzas de los homenajeados.

Se trata de uno de los actos "más bonitos y emotivos de nuestra entidad", ha afirmado la secretaria general de SGAE. "Un homenaje y reconocimiento a autores que durante los últimos cincuenta años decidieron confiarnos la gestión de sus obras. Y, así, gracias a su confianza y generosidad, SGAE ha llegado a cumplir 125 años", ha añadido.

En similares términos se ha expresado el presidente de la entidad para concluir el acto: "Estoy muy agradecido a todos estos autores por su trabajo y dedicación, por todas sus creaciones que hemos podido disfrutar a o largo de los años, y porque con ellas hacen que, sin duda, la vida de la gente sea mucho mejor".

Los homenajeados han agradecido a SGAE el reconocimiento a este medio siglo de actividad autoral. "Para mí fue muy emotivo ingresar en SGAE, en 1975, porque supuso el inicio de mi carrera profesional. De hecho, estuve celebrándolo durante muchos días", recuerda el compositor Javier Darias.

Rafael Aparisi, por su parte, destaca la labor de SGAE, ya que "si no fuera por esta entidad, la música, la cultura en general, no tendría el valor y el reconocimiento social que merece". También Tomás Olcina reconoce que su pertenencia a SGAE le ayudó a componer y a profesionalizarse, mientras que el dramaturgo Manuel Molins agradece muy especialmente "el ambiente cálido, amable, profesional y entregado de todas y todos los que trabajan en SGAE a favor de quienes nos dedicamos a la creación". Y concluye: "Siempre digo que la palabra que más me gusta es 'Gracias'. Así que: gracias, SGAE".

"VIVIR DE SUS SUEÑOS"

El presidente del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, Manel Cubedo, ha rematado este acto señalando a los cuatro homenajeados como un claro "ejemplo de personas que han podido vivir de sus sueños, y que, sin embargo, han tenido una vida muy real".

Tras este reconocimiento a las autoras y autores de la Comunidad Valenciana que han cumplido medio siglo como miembros de SGAE, el homenaje se repetirá próximamente en otras sedes de la entidad, como las de Madrid, Barcelona o Sevilla.