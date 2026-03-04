Siete atendidos por inhalación de humo en el incendio de un edificio del centro de Alicante

Archivo - Vehículos de bomberos del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siete personas, entre las que hay un hombre de 63 años y una mujer de 71, han sido atendidas por inhalación de humo a consecuencia del incendio declarado poco después de las 21.00 horas de este martes en un edificio de la avenida Alfonso X El Sabio, en el centro de la ciudad de Alicante.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han apuntado este miércoles que los asistidos fueron trasladados en ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de Sant Joan d'Alacant, para continuar con las valoraciones médicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha señalado que, según la Policía Local, el fuego se inició en una bolsa de basura en el primer piso y se propagó al segundo, tercero y cuarto a través de unos postes de madera que los comunican. A consecuencia del humo, fueron desalojados varios inquilinos.

El incendio quedó controlado sobre las 22.15 y en las tareas de extinción llegaron a participar 16 bomberos y 14 agentes de la Policía Local. Durante la intervención, se tuvo que cortar el tráfico en el sentido Luceros-avenida de Jaime II, con autorización de tránsito para el autobús urbano.