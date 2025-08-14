Siete medios aéreos movilizados a un incendio forestal en Bicorp

Extinguido el incendio de Millares (Valencia)

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Siete medios aéreos y varios terrestres trabajan este jueves en la extinción de un incendio forestal en Bicorp (Valencia). Además, se ha recibido un aviso de otro incendio forestal en La Vall d'Uixó (Castellón) con evolución favorable, informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En el fuego de Bicorp trabajan siete medios aéreos con tres unidades helitransportadas, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas y una dotación y una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, junto a una unidad de prevención de incendios, un agente medioambiental y la unidad de Policía adscrita a la Generalitat, según la última actualización de las 13 horas.

Hasta el incendio forestal del que se ha alertado en La Vall d'Uixó, con evolución favorable, se ha movilizado una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, según la última actualización a las 11.45 horas.

Por otro lado, el incendio forestal declarado a última hora de este miércoles en Millares (Valencia) está extinguido desde las 12.18 horas de este jueves.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales continúa extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana. Desde este miércoles se trabaja intensamente en la extinción del fuego de Teresa de Cofrentes (Valencia), que obligo a decretar la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), a desalojar dos pedanías y viviendas diseminadas y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).