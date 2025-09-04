El Sindicat d'Estudiants convoca huelga el 2 de octubre por Gaza: "La causa palestina es la causa de la juventud"

Archivo - Una persona con altavoz durante una manifestación en apoyo a Palestina. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Estudiants del País Valencià convoca huelga general estudiantil y diversas movilizaciones el próximo 2 de octubre ante "el genocidio contra el pueblo palestino" y para exigir "la ruptura de las relaciones con Israel".

La organización estudiantil se suma a la convocatoria realizada en toda España y anima a participar en las manifestaciones que saldrán a mediodía desde la Facultad de Geografía e Historia en Valencia; la plaza María Agustina de Castelló de la Plana y las escaleras de Jorge Juan de Alicante.

El sindicato asegura que "la causa palestina es la causa de la juventud y de quienes luchamos por los derechos humanos".

"El pueblo palestino está siendo exterminado. Después de dos años de genocidio, el gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales. Más de 60.000 palestinos y palestinas han sido asesinadas, 18.000 de ellos niños y niñas, y el hambre organizada como arma de guerra afecta ya el 25% de la población. Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto", denuncian.