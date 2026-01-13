Sindicato Médico Avanza convoca la huelga del 14 y 15 de enero en la Comunitat Valenciana - SINDICATO MÉDICO AVANZA
VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
Sindicato Médico Avanza ha convocado una huelga del 14 y 15 de enero en la Comunitat Valenciana para exigir un Estatuto Médico y Facultativo propio y mejoras laborales y retributivas: "La profesión no puede seguir sosteniendo el sistema a costa de su salud y de su vida personal".
El paro ha sido convocado por la APEMYF (Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo), en la que se integra el sindicato Médico Avanza y se repetirá en Cataluña, Madrid, Euskadi, Navarra, Galicia, Canarias, Asturias, Aragón, Galicia, Murcia y La Rioja.
Así, reclama un Estatuto Médico y Facultativo propio, con negociación específica y capacidad real de acuerdo para el colectivo facultativo; el fin de las guardias de 24 horas y límites efectivos de jornada, con descanso obligatorio garantizado y cumplimiento verificable, así como el pago "íntegro y justo de las horas de guardia, sin trampas de cómputo y retribución acorde a responsabilidad y nocturnidad/festivos".
Del mismo modo, reclaman la clasificación profesional y reconocimiento retributivo que reflejen "formación, responsabilidad clínica y toma de decisiones" y "medidas urgentes de retención y cobertura de plazas (plantillas suficientes, reducción de sobrecarga y fin del "parche" permanente), para proteger la calidad asistencial y la seguridad del paciente".
En ese sentido, explica que convocan el paro porque "esto no va de titulares, va de condiciones reales". Así, aclara que convoca porque "no nos vale 'ya veremos' ni 'vamos a estudiarlo': "Convocamos porque ya lo hemos visto: cuando no hay presión, no hay cambios".
CESM NO SE ADHIERE, PERO "RESPETA" EL PARO
Por su parte, el CESM-CV aclara que no ha convocado estas dos jornadas de huelga ni se ha adherido a la convocatoria, aunque "la respeta, del mismo modo que estas organizaciones han mostrado su respaldo a las huelgas y movilizaciones convocadas por CESM y SMA, en diciembre pasado". "El objetivo común de luchar por los derechos de nuestro colectivo está por encima de las siglas", señala.
En ese sentido, considera que, tras cuatro jornadas de huelga en diciembre, "el siguiente paso habría de ser una movilización de carácter indefinido, movilización en la que estamos trabajando actualmente".
"Desde CESM-CV queremos mostrar públicamente nuestro reconocimiento a todas las organizaciones, sindicatos y asociaciones que representan de un modo u otro, a nivel nacional o autonómico, a nuestro colectivo", apunta. No obstante, señala que "debemos asumir la responsabilidad de establecer nuestras propias estrategias, en este momento en coordinación con un comité de huelga que integra la práctica totalidad de los Sindicatos Médicos con representatividad a nivel nacional".