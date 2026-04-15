Sindicatos de la concertada protestan por el "bloqueo" y "falta de avances" en la negociación con Educación

Sindicatos de la concertada protestan por el "bloqueo" y "falat de avances" en la negociación con Educación - FSIE

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sindicales del sector de educación concertada se han concentrado antes Les Corts para "denunciar la falta de avances en la negociación con la Administración".

La protesta se enmarca en el "bloqueo" que, según estas entidades sindicales, sufre el cumplimiento del calendario de negociación acordado el pasado 9 de diciembre con la Conselleria de Educación.

Al respecto, el secretario autonómico de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (FSIE-CV), Vicente Cabanes, ha señalado que la Conselleria "no está cumpliendo el calendario acordado en diciembre".

"No se atienden las solicitudes de reunión, no se respetan los plazos establecidos y no se da respuesta a las propuestas trasladadas, lo que impide avanzar en las cuestiones pendientes", ha afeado.

Entre las principales reivindicaciones del sector se encuentran "el acuerdo de jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva, la negociación de plantillas --congeladas desde 1996--, mejoras sociolaborales para el PAS y el abono de atrasos e impagos".

Se trata de "demandas históricas" sobre las que el sindicato insiste en que "no se ha producido ningún avance efectivo a pesar del intenso trabajo que se realiza desde la organización".

La movilización de este miércoles forma parte del proceso acordado en la reunión intersindical celebrada el 1 de abril, en la que las diferentes organizaciones valoraron la necesidad de intensificar las acciones ante la falta de avances reales.

"MANTENER LA PRESIÓN"

En este contexto, FSIE-CV ha confirmado ya la convocatoria de nuevas concentraciones ante Les Corts Valencianes los próximos 29 abril a las 18:00 horas, y 30 de abril, de 9:00 a 10:00 horas, coincidiendo con la sesión plenaria, con el objetivo de "mantener la presión hasta obtener respuestas".

Todo ello, advierten, "sin perjuicio de la posterior convocatoria de paros parciales e --incluso-- huelga sectorial si seguimos sin avances".

"Desde FSIE-CV seguimos trabajando de forma constante. La negociación es imprescindible, pero sin acción no hay avances", ha añadido Cabanes, que reitera la voluntad de diálogo y negociación de esta entidad, pero insiste en que la falta de avances obliga a mantener y reforzar las movilizaciones en las próximas semanas.