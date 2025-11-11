Sindicatos convocan huelga educativa el 11 de diciembre y advierten de más protestas si el Consell no "reacciona"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes STEPV, CSIF, CCOO y UGT han acordado convocar la primera jornada de huelga en educación el próximo 11 de diciembre, dentro del calendario de movilizaciones pactado hasta el mes de mayo en el proceso asambleario llevado a cabo durante el mes de octubre.

Las movilizaciones empezarán el próximo 20 de noviembre, con concentraciones por la mañana a los centros educativos y, por la tarde en Alicante (Casa de les Bruixes), Castelló (Casa dels Caragols) y València (Plaza Manises), a las 18.00 horas, detallan las organizaciones sindicales en un comunicado.

La primera jornada de huelga tendrá lugar jueves 11 de diciembre, "cuando se prevé que ya se habrá nombrado un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat".

Las organizaciones sindicales convocantes esperan que el Consell en esta nueva etapa "reaccione a las peticiones sindicales y convoque las oportunas meses de negociación para tratar cuestiones como las mejoras salariales del profesorado para recuperar la pérdida de poder adquisitivo". Recuerdan en este punto que el profesorado valenciano es "de los peores pagados de todo el Estado".

Igualmente, exigen "revertir los recortes en las plantillas (especialmente en FP y atención a la inclusión) que comportan despidos de profesorado interino y un empeoramiento de la atención de nuestro alumnado", la "recuperación de las condiciones laborales recortadas al profesorado experto y especialista, que está en huelga indefinida desde el 3 de noviembre", la "reducción de las ratios de alumnado para mejorar la atención y la calidad de la enseñanza, asó como de la burocracia y la sobrecarga de trabajo".

Finalmente, abogan por una "mejora de las infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos recortados en esta partida, y por la sustitución de la actual Ley de libertad educativa por otra que defienda el valenciano".

"En caso de que no haya ningún gesto del nuevo gobierno hacia las peticiones sindicales --advierten--, la movilización continuará de acuerdo con el calendario previsto: jornada de huelga a enero, febrero y marzo; dos jornadas de huelga en abril; y varias jornadas de huelga en mayo con la posibilidad de convertirla en indefinida".

Por su parte, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha convocado este martes una concentración a las puertas de la Conselleria de Educación para "apoyar la jornada de movilizaciones del próximo 20 de noviembre, con el objetivo de expresar el rechazo a las políticas educativas del Consell, en un momento en que el gobierno está en funciones y con sus funciones legislativas limitadas".

"El 20 de noviembre, la comunidad educativa volverá a hacer sentir su voz. Es hora de defender con firmeza una escuela pública, de calidad y en valenciano, al servicio de la igualdad y del territorio", han explicado desde el colectivo.

Las entidades que forman parte de la plataforma señalan que, dos meses después del inicio de curso, "los puntos centrales de las reivindicaciones se mantienen intactas".

LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

Concretamente, esta jornada de movilización se centrará en exigir la sustitución de la Ley de Libertad Educativa por una norma que "defienda el valenciano como lengua vehicular en todos los ámbitos educativos; la reducción de las ratios de alumnado para mejorar la atención y la calidad educativa y la reducción de la burocracia y la sobrecarga de trabajo para mejorar la salud laboral del profesorado y evitar que la docencia se vea desbordada por tareas administrativas".

"Otro punto destacado --continúan-- es la necesidad de mejora de las infraestructuras educativas y la recuperación de los presupuestos que se han recortado en esta partida, puesto que, todavía ahora, siguen sin resolverse las graves carencias y necesidades que arrastran los centros educativos afectados por la dana".

"El 20 de noviembre es el primer paso de una movilización que continuará a lo largo de todo el año. Queremos un cambio real, no solo en las caras que ocupan los cargos, sino en las políticas que afectan la educación pública, la lengua y las condiciones laborales del profesorado", ha declarado el portavoz de la plataforma, Rubén Pacheco.