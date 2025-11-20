Sindicatos docentes inician protestas para exigir mejoras laborales y salariales y piden negociación al nuevo Consell

Representantes de los sindicatos docentes CSIF, CCOO, UGT y STEPV han iniciado este jueves un proceso de movilizaciones "en defensa de la mejora de las condiciones laborales del profesorado. - SINDICATOS

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos docentes CSIF, CCOO, UGT y STEPV han iniciado este jueves un proceso de movilizaciones "en defensa de la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del Personal de Atención Educativa (PAE), así como del personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros educativos valencianos".

Las organizaciones se van a concentrar en la Plaza de Manises de València a las 18.00 horas para exigir a la Conselleria de Educación que "abra un nuevo proceso de negociaciones", además de advertir que estas protestas "se intensificarán si el Consell no ofrece una respuesta inmediata y efectiva". Y ya esta mañaa se han llevado a cabo diversas concentraciones a las puertas de centros educativos y las sedes territoriales de la administración educativa.

De hecho, estas entidades han anunciado que las movilizaciones continuarán el 11 de diciembre con una primera jornada de huelga y, de no producirse avances, se extenderán durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. Los sindicatos no descartan llegar a una huelga indefinida en mayo.

"Además de denunciar el deterioro de las condiciones laborales y la falta de recursos en el sistema educativo, reclamamos mejoras salariales y la recuperación del poder adquisitivo perdido, así como la reducción de ratios para evitar la sobrecarga laboral y garantizar una atención individualizada al alumnado", han señalado desde los sindicatos.

En ese sentido, también han reclamado la reversión de los recortes de plantillas docentes y la restitución de los acuerdos firmados por todos los sindicatos en 2023, la cobertura inmediata de todas las vacantes y sustituciones tanto de profesorado como de PAE y PAS, una financiación adecuada para las infraestructuras, recuperando los 121 millones recortados en el Plan Edificant y acelerando la rehabilitación de centros afectados por la dana".

El reconocimiento profesional y la mejora de la clasificación del Personal de Atención Educativa y del Personal de Administración y Servicios, además de la "necesidad" de reforzar los recursos para garantizar una inclusión real y efectiva del alumnado han sido otras de las reivindicaciones.

Los convocantes de las protestas también solicitan "que se suprima la burocracia innecesaria y la sobrecarga de trabajo que impiden al profesorado centrarse en la docencia y en la atención educativa" y, tras la dimisión del 'president' Carlos Mazón, las organizaciones sindicales exigen al nuevo gobierno valenciano y a la Conselleria de Educación "que se sienten a negociar de inmediato".