Sindicatos plantean manifestación y huelga ante el "silencio" de Educación a su petición de mejoras laborales

STEPV, CCOO y UGT convocan asambleas comarcales del 7 al 23 de octubre para acordar acciones

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han acordado convocar asambleas comarcales conjuntas entre el 7 y el 23 de octubre para tratar las acciones y movilizaciones que se llevarán a cabo ante el "silencio" y el "menosprecio" de la Conselleria de Educación al personal docente.

Así lo ha manifestado el coordinador de acción sindical de STEPV, Marc Candela, durante una rueda de prensa celebrada frente a la Conselleria de Educación en la que los tres sindicatos han informado de esta propuesta ante la "negativa" de la administración a negociar cuestiones como la mejora salarial de los docentes.

En este sentido, Candela ha denunciado el "silencio" del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, este jueves durante la Junta de Portavoces para establecer el calendario de negociación de este curso 2025-2026 en la que los sindicatos "estaban de acuerdo en plantearle una serie de medidas, de propuestas, que pasan por las mejores salariales del profesorado y por otras mejoras de las condiciones laborales".

"No quiso contestar a los representantes de los 68.000 profesores y profesoras que hay en el sistema educativo. Y cuando lo forzaron a contestar encima lo hizo con menosprecio al profesorado", ha criticado.

Para el coordinador de acción sindical de STEPV, esta situación "obliga" a iniciar un periodo de asambleas comarcales que se celebrarán en Dénia, Petrer, Elche, Alcoi, Alicante, Torrevieja, Benidorm, Villena, València, Alzira, Buñol, Ontinyent, Puerto de Sagunto, Gandia, Requena, Xàtiva, Torrent, Sueca, Lliria, Paterna, Castelló de la Plana, La Vall d'Uixò, Vinaròs, Vila-real y Segorbe.

En ellas se propondrá realizar una manifestación el próximo 8 de noviembre en València, Alicante y Castelló, y una primera huelga el 27 de noviembre. "Eso lo han de ratificar las asambleas y la idea es presionar a este gobierno para que atienda las peticiones unánimes de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación", ha resaltado.

REIVINDICACIONES

Respecto a las reivindicaciones, ha detallado que los sindicatos piden a Educación mejoras salariales para los docentes con el objetivo de "compensar la pérdida de poder adquisitivo", ya que "desde el 2010 han perdido 20 puntos"; reducir las ratios en las aulas y la burocracia, "sobre todo para los equipos directivos"; mejorar las infraestructuras y renegociar las plantillas para "revertir los recortes que se aplican en algunas etapas como Formación Profesional (FP), pero, en general, en todas".

"Algunas --reivindicaciones-- son históricas ya; el tema de ratios, el salarial, infraestructuras", ha remarcado, al tiempo que ha afirmado que "no" pararán hasta "forzar esa negociación con este gobierno".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Educación de CCOO-PV, Xelo Valls, ha reiterado que el objetivo de las asambleas comarcales es "primero informar" y "después plantear las movilizaciones, concentraciones y, si hace falta, una huelga sectorial educativa".

"Primero informar a la gente, del 7 al 23 de octubre, hacer asambleas en los territorios para informar y decirle a la gente que hace falta una reclamación contundente. Eso es salir a la calle y secundar una huelga", ha remarcado.

Asimismo, la responsable de Educación de UGT-PV, Maika Martínez, ha lamentado que, en cuanto a las retribuciones, el profesorado de la Comunitat Valenciana es el "último" en España. También ha indicado que el profesorado experto y especialista de FP "exige la modificación del Decreto 97/2025".

Preguntada por si hace falta una mejora de las infraestructuras "también para adaptarlas a posibles catástrofes como la dana del pasado 29 de octubre", Martínez ha aseverado que "evidentemente". "Urge una adecuación de los espacios que no están todavía en marcha", ha agregado.

"SE HA RECORTADO UN 41% LA JORNADA LABORAL"

Por su parte, el profesor experto de FP Jesús Cárcel ha denunciado que con el Decreto 97/2025 "se ha recortado a todo el profesorado experto y especialista un 41 por ciento en la jornada laboral". En este sentido, ha detallado que se trata de horas complementarias y de libre disposición que utilizan para "preparar cursos, las clases y organizar todo".

"Con ese recorte a partir de ahora no vamos a poder gestionar todo como antes porque ya Conselleria dice que no somos profesores, somos colaboradores", ha lamentado, al tiempo que ha manifestado que esta realidad "va a bajar muchísimo la calidad de la enseñanza".

Igualmente, ha indicado que "al quitar un 41% de la jornada, el salario se ha recortado un 41%". "Nos han ofrecido un contrato estable, pero con un recorte salarial muy importante", ha reiterado.

Cárcel ha criticado que el curso comenzó el pasado 8 de septiembre y el alumnado "está sin profesores y sin dar clase a día de hoy": "Aún no estamos contratados, está terminándose el proceso".

Asimismo, la profesora experta Esther Ramos ha señalado que este "recorte de dedicación" también "afecta a las tutorías, a la preparación de prácticas, de extraescolares".

"Nosotros como expertos del sector productivo somos los intermediarios para las prácticas en empresas. Es muy importante. Incluso muchos de nosotros contratamos en nuestras empresas o ayudamos con el contacto que tenemos para que los alumnos se incorporen y todo eso no va a ser posible", ha resaltado.

En esta línea, ha lamentado que las clases "van a ser solamente hacer una clase magistral" y que el estudiantado "tome apuntes": "No podremos casi ni prepararles prácticas, ni comprar material, ni hacer nada más. Y en una FP, que evidentemente tiene que ser muy práctica, se va a perder mucho conocimiento".