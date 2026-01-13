Sindicatos vuelven a la calle para exigir la dimisión de Gómez: "Es la peor gestión desde tiempos inmemoriales"

Sindicatos vuelven a la calle contra la "negasta" gestión de Gómez - CCOO

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Satse, CCOO, UGT, CSIF, Intensindical salut y SIMAP han vuelto este martes a la calle al grito de 'Marciano dimisión' y exigen al conseller de Sanidad que "rectifique" y "recupere el diálogo y cumpla lo pactado" con las 35 horas y otras mejoras laborales y reclamar asimismo al president, Juanfran Pérez Llorca, que intervenga de manera "urgente": "Basta ya, es la peor gestión de Sanidad desde tiempos inmemoriales".

Así, a ritmo de batucada y tras una pancarta unitaria '+Plantillas. OPES +Ágiles. Cumplir pactos. 35 horas ya' se han concentrado frente a la Conselleria de Sanidad y han advertido de que si no se reconduce la situación intensificarán las movilizaciones y no descartan una huelga contra "el deterioro de la sanidad pública, el desvío de pacientes y dinero a la privada, el desmantelamiento de lo pactado y el bloqueo negociador".

Al respecto, la secretaría general de Satse, María Luz Gascó, ha recalcado: "Basta ya esta Conselleria de Sanidad y basta ya de este conseller de Sanidad. Está siendo la peor gestión de sanidad desde tiempos inmemoriales, incluso de los primeros gobiernos el PP y cuando gobernaba el Botánic, está siendo completamente nefasto".

Por ello, ha confiado en que el nuevo president "haga un análisis de cómo tiene la sanidad valenciana, se plantee si vale la pena seguir con este conseller, porque es incumplimiento tras incumplimiento y que le diga que se vaya de una vez".

Del mismo modo, la secretaria de CCOO, Yolanda Ferrández, ha recalcado que representan a más de 70.000 trabajadores de la sanidad pública valenciana y "esta conselleria no quiere escuchar a la parte social". "Teníamos la pequeña esperanza de que con el cambio del gobierno valenciano atendiera las demandas de la mayoría de la parte social y pedimos la dimisión de Marciano porque es la peor conselleria en años de gobierno valenciano", ha apuntado.

Por su parte, Eva Plana, de UGT, ha coincidido en reclamar la dimisión de Gómez porque "cada vez tenemos peores condiciones laborales y retributivas" y por ello ha advertido: "Vamos a seguir con las protestas y si es necesario se hará una huelga, desde que ha venido este gobierno solo es recorte tras de recorte".

Asimismo, el presidente de CSIF, Omar Ruíz, ha subrayado "la grave situación por la que está pasando el sistema sanitario valenciano con camas por los pasillos, gente desatendida y profesionales que ya no pueden más, que están al límite de sus posibilidades" y ha exigido más plantillas para "tener la sanidad de calidad que la ciudadanía se merece" y que se evite el traspase de pacientes a la privada y, sobre todo, "una negociación real" a Gómez. "Por eso estas movilizaciones y no vamos a parar", ha subrayado.

Marga Almajano, de Intersindical, ha coincidido: "Venimos a reclamar que el conseller entre en una negociación activa, están derivando dinero hacia la sanidad privada y tenemos cada vez con unas listas de espera más amplias, tenemos pruebas pendientes desde hacer de años y profesionales que están dejando nuestra comunidad por la situación y las condiciones laborables que tenemos".

Asimismo, la presidenta de SIMAP, Concha Ferrer, ha señalado "las cargas de trabajo increíbles" con que tienen que trabajar: "Ya no podemos hacer ya nuestro trabajo con seguridad, los problemas de salud laboral, de estrés crónico son muy generalizados, tenemos mucha indefensión y las mesas de negociación es una farsa, no se está cumpliendo nada", se lamenta Ferrer, que ha constatado: "Hay una desatención importante de la pública y evidentemente si la gente no tiene el respaldo en la pública crece la privada".

DEMANDAS

Los sindicatos denuncian "el incumplimiento del compromiso" adquirido en 2023 para implantar la jornada semanal de 35 horas "prolonga el deterioro del sistema público valenciano, que sufre desde hace años la presión de la falta de personal y la sobrecarga asistencial" y advierten de que la Comunitat está "en desventaja" respecto a otras autonomías, incluso del PP, que "sí han cumplido estos compromisos, logrando retener y captar a más profesionales por contar con mejores condiciones laborales".

Además, señalan que "mantienen paralizado el Decreto que regula el sistema de alerta precoz y respuesta rápida en Salud Pública", se pretende aplicar un modelo "obsoleto" de Atención Primaria que "ignora las necesidades reales de los centros de salud y de su personal" y "para colmo, quieren desmantelar el Servicio de Emergencias Sanitarias".

A lo anterior, apuntan que se suma "el retraso" en los procesos selectivos, "la eliminación" de derechos como las excedencias, "el freno a mejoras prometidas", como la reducción de listas de espera, la reorganización de las agendas médicas o la implantación de la enfermera escolar, y "la parálisis de mejoras esenciales", como el decreto de alertas de Salud Pública o el nuevo modelo de Atención Primaria, criticado por su enfoque "centralista y regresivo".

Al respecto, advierten de que "la deriva actual está favoreciendo la expansión de la Sanidad privada, que crece de forma proporcional al deterioro del sistema público: Las listas de espera, el cierre de servicios, la falta de planificación, la derivación de pruebas diagnósticas y las decisiones unilaterales están provocando que cada vez más ciudadanos recurran a seguros privados, cuyos precios seguirán aumentando a medida que se debilite la red pública".