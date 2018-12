Sindicatura de Comptes alerta de la falta de transparencia del Consorcio de la Vuelta al Mundo a Vela

Publicado 17/12/2018 18:20:32 CET

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre el Consorcio Alicante Vuelta al Mundo a Vela alerta de la falta de transparencia sobre las actividades de la entidad que gestiona el evento en las tres ediciones que se han celebrado: 2011, 2014 y 2017.

Asimismo, pone el acento en que el Consorcio "no rinde cuentas anuales" ni ofrece información "sobre su existencia y actividades en una página web, ya sea propia o de alguna de las entidades consorciadas de la Generalitat Valenciana".

Según las conclusiones del informe, el Consorcio no ha cumplido con la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, dado que "no ha publicado a través de su página web o portal de transparencia la información recogida en los apartados 1.c), 2.1.a), 2.2.a), 3.2.a), 3.2.j), 4.a) y 4.c) del artículo 9 de la citada Ley".

Además, expone que "no ha elaborado en ningún año los presupuestos ni las cuentas anuales que se contemplan en el artículo XX de sus estatutos" y que tampoco ha cumplido con la obligación establecida en la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS) de "rendir cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención General de la Generalitat (IGG)".

A ello, agrega que la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2017 rendida por la Intervención a la Sindicatura "no se hace ninguna mención al Consorcio". "A este respecto es importante destacar que en el Informe sobre los consorcios adscritos del ejercicio 2016 se indicó que la IGG incluyó al CAVMV como entidad integrante de la Cuenta General de dicho año, señalando al mismo tiempo que las cuentas anuales de dicho Consorcio estaban pendientes de rendición".

La Sindicatura de Comptes recuerda que la Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) tiene encomendadas las funciones de materializar el acuerdo con las patrocinadoras para la organización de las salidas en 2011, 2014 y 2017; así como financiar al Consorcio y asumir sus pérdidas.

Asimismo, detalla que el acuerdo con las patrocinadoras se llevó a cabo, pero que las cuentas de la SPTCV "no ofrecen información segmentada sobre el evento que detalle las operaciones de ingresos, gastos e inversiones".

FUNDACIÓN ALICANTE PUERTO DE SALIDA

Por otra parte, la Sindicatura relata de que la Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela se integró en el Consorcio en 2014 para la realización de las actividades relacionadas con el evento y que, por tanto, será la "perceptora de las donaciones y aportaciones fiscales" previstas en el programa de apoyo.

Así, considera que "no consta una justificación documental suficiente y adecuada que acredite los motivos por los que las partes consorciadas acordaron, el 7 de julio de 2014, integrar como miembro del Consorcio a una fundación no pública en la que su fundador es la parte privada firmante del contrato Puerto de Salida de Alicante".

Sin embargo, señala que se trata de una fundación de carácter "privado" y, por tanto, "no rinde cuentas" a la Intervención de la Generalitat ni a la Sindicatura. Así, recalca que, según los datos que figuran en las cuentas anuales depositadas en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, recibió "donaciones" y obtuvo "ingresos" por 24,3 millones de euros y realizó gastos por 24,3 millones.

No obstante, incide: "la información sobre dichas partidas en las cuentas anuales es escasa y, en algún caso, incomprensible". Asimismo, sobre el Consorcio, plantea que dado que no elabora cuentas anuales, "no se ofrece información sobre las posibles contingencias que puedan derivarse de los litigios que afectan a su actividad y que están pendientes de resolución por los órganos jurisdiccionales competentes".

REUNIONES

Finalmente, la Sindicatura manifiesta que el Consorcio no cumple con sus propios estatutos sobre el número de reuniones anuales ya que establece que la Junta de Gobierno se reunirá una vez al año y la Comisión Ejecutiva una vez al trimestre pero este precepto no se ha observado en todos los años ya que la Junta de Gobierno solo se ha reunido una vez en 2011, en 2014 y en 2016, y dos veces en 2017. En cuanto a la Comisión Ejecutiva, tampoco se ha reunido trimestralmente en los años 2011, 2013, 2016 y 2017.