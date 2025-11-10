El director británico Sir John Eliot Gardiner debuta en Les Arts con sinfonías de Sibelius y Dvorák - GVA

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sir John Eliot Gardiner debutará este miércoles 12 en el Auditori del Palau de les Arts con sinfonías de Sibelius y Dvorák al frente la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), que será la primera formación musical española que dirija en su carrera.

El maestro británico protagoniza una de las citas más esperadas de la temporada sinfónica de Les Arts, con la que la OCV se une al selecto grupo de orquestas con las que trabaja y que incluye a las Filarmónicas de Berlín, Londres, Nueva York y Viena, la Concertgebouw de Ámsterdam, la Orquesta Nacional de Francia o la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Figura indiscutible en la música antigua y barroca, y en la interpretación historicista, Gardiner destaca por sus celebradas incursiones en la órbita del romanticismo, que mostrará en València con un programa en el que conecta las visiones del nacionalismo musical de Antonín Dvorák y Jean Sibelius, avanza Cultura de la Generalitat.

Abrirá el concierto con la 'Sexta sinfonía' de Dvorák, considerada la primera obra maestra del genio checo, en la que aúna elementos de la tradición sinfónica con su idealización de la música folclórica de su país.

Dedicará la segunda parte a la más popular de las sinfonías de Sibelius, la 'Quinta', un canto al paisaje nevado de Finlandia y una de las cumbres del sinfonismo del siglo XX.

Las entradas para el concierto de este miércoles se pueden adquirir a través de los canales de venta del teatro: taquillas, el teléfono 96 197 59 00 y la web de Les Arts.