Sofía Ellar actuará el 12 de diciembre en el auditorio Roig Arena

Cartel Sofía Ellar - ROIG ARENA

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sofía Ellar recalará el 12 de diciembre en el auditorio Roig Arena de València. La cantante presentará su nuevo disco 'ELLAR', un trabajo autoproducido que vio la luz el 5 de diciembre del año pasado y que regresa al tono más cercano y emocional con el que se dio a conocer.

En escena, el concierto se construye como una experiencia de conexión y celebración. El repertorio está diseñado para cantar y bailar, al tiempo que alterna momentos más íntimos con tramos cargados de energía y estribillos coreables. En el concierto no faltará una selección de las canciones más conocidas de su repertorio, avanzan desde el recinto multiusos.

Las entradas para el concierto de Sofía Ellar ya están a la venta en la web 'www.roigarena.com'.