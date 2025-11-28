Solo el 15% de los jóvenes valencianos se emancipa y necesitan el 87% de su salario para alquilar vivienda en solitario

Presentación del informe del Observatori d'Emancipació del Consell Valencià de la Joventut - CVJ

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de jóvenes emancipados se sitúa en un 15,1% en la Comunitat Valenciana y el alquiler es la principal vía para dejar el hogar familiar, si bien arrendar una vivienda en solitario supone destinar el 87,4% del salario medio de esta población.

Así lo advierte el Observatori d'Emancipació del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), que ha presentado este viernes su informe correspondiente al segundo semestre de 2024. Un acto en el que han participado la vicepresidenta primera del Consejo de Juventud de España, Pilar Blasco; la presidenta del CVJ, Esther Martínez, y el director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez.

La tasa de emancipación de la juventud valenciana, de un 15,1%, se sitúa en la línea del 15,2% de media estatal y se ha incrementado un punto porcentiual respecto al semestre anterior. No obstante, la cifra "sigue siendo alarmante", ha señalado Martínez, ya que implica que "hay casi 5.200 personas jóvenes menos emancipadas". Por provincias, la tasa es del 13,4% en Castellón, del 18% en Valencia y del 11,6% en Alicante.

Asimismo, la tasa de emancipación femenina supera en ocho puntos porcentuales a la masculina, pero las muejres residen en hogares más grandes (2,2 personas por vivienda) que los hombres (1,7 personas), lo que indica que hay menor proporción de emancipación femenina en solitario, según el informe.

El alquiler sigue siendo la principal forma de emnaciparse, ya que el 54,9% de los jóvenes se van de casa en régimen de alquiler o realquiler. La segunda vía más frecuente es la de la vivienda en propiedad, a la que acceden el 20,5% de los emancipados. "El informe muestra que la principal barrera son los precios de la vivienda. Siguen escalando, tanto para alquiler como para compra", ha comentado Martínez.

El precio medio del alquiler en la Comunitat alcanza los 900,12 euros en el cierre de 2024, un 12,9% más que en el año anterior, y es el precio más alto registrado hasta la fecha, ha expuesto la responsable del CVJ alquiler.

Frente a ello, el salario medio de la juventud valenciana es de 1.042 euros, con lo que el alquiler medio en solitario representa el 87,4% de los ingresos. "Solo quedan 131 euros de margen para suministros, comida y gastos básicos mensuales", ha advertido Esther Martínez, con lo que "es inviable ahora mismo que una persona pueda emanciparse en solitario".

3,7 AÑOS DE SALARIO ÍNTEGRO PARA COMPRAR

En cuando a la compra de una vivienda, con un incremento del 8,8% interanual en el precio de compraventa, una persona joven con el salario medio de esta población necesitaría ahorrar 3,7 años de salario íntegro para poder pagar la entrada media de un piso. En caso de poder ahorrar este dinero y comprar una vivienda, la hipoteca mensual media supone un 59% del salario de una persona joven.

"Ninguna de las dos vías de emancipación es accesible. Los precios siguen escalando sin parar en ambos casos sin parar", ha denunciado Esther Martínez, antes de añadir que el coste efectivo de una vivienda ha experimentado un crecimiento interanual del 30%.

El CVJ considera que "la dinámica del mercado se rige por el rendimiento económico que te da tener un activo inmoblilairio y se está perdiendo el concepto de que la vivienda es un derecho para todos". "Esta mirada de mercado está expulsando a la gente joven", ha alertado su presidenta.

TENDENCIA POSITIVA EN EL EMPLEO

En cambio, "hay cierta tendencia positiva" en el salario de la juventud y el empleo, pero "el incremento de precios es tan alto que al final hunde la capacidad adquisitiva de los jóvenes e imposibilita la capacidad de ahorro", ha señalado Martínez.

La tasa de empleo juvenil de la Comunitat Valenciana a finales de 2024 ha sido del 42,3%. No obstante, hay indicadores que "siguen evidenciando la precariedad laboral", ya que el 38,2% de las personas jóvenes tiene contratos parciales de forma involutaria porque no consigue acceder a otra modalidad.

El CVJ ha advertido que "la pobreza tiene rostro de persona joven", porque "el 30,9% de los más jóvenes en la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza", "el 18% de la población joven que trabaja está en riesgo de pobreza y tres de cuatro personas jóvenes que trabajan no están emancipadas".

"Trabajar no es sinónimo de un presente digno o estable, mucho menos de un proyecto de vida digno a largo plazo", ha lamentado Esther Martínez.

Además, "se vende la imagen de que si te formas vas a tener estabilidad económica y un futuro de calidad", pero "los contratos cualificados no cubren el mínimo para vivir", ha apuntado. Frente a ello, "los jóvenes están haciendo todo lo posible" y el 41% de la juventud que trabaja al mismo tiempo está estudiando.

"POLÍTICAS PÚBLICAS COMPROMETIDAS

Por todo ello, el Consell Valencià de a Joventut ha reivindicado "políticas públicas comprometidas, a la altura y que realmente atiendan una situación que es muy compleja, pero necesita medidas inmediatas y soluciones efectivas".

En clave nacional, desde el Consejo de Juventud de España, Pilar Blasco ha reclamado la participación de esta entidad en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030; que el bono de alquiler "sea efectivo" y esté adaptado a los precios reales del mercado, con "mayor rapidez y con menos burocracia"; que se cumpla la Ley Estatal de Vivienda y se puedan regular los precios y mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

A nivel autonómico, Esther Martínez ha añadido que se deben declarar las zonas tensionadas en los municipios en los que hay "una emegrencia habitacional muy grave", se tienen que regular los precios de alquiler y se necesita ampliar el parque de vivienda pública "lejos de dinámicas especulativas".

El director general de Vivienda ha reconocido lo "insostenible" que es la situación y ha subrayado la obligación de su administración de "trabajar duro para revertir esta situación" y "poner medidas lo más rápido posible".

En esta línea, ha destacado que la Generalitat está complementado las ayudas de apoyo al alquiler y que e 2025 se ha ampliado esta partida en 7,4 millones de euros para "cubrir el 100% de las solicitudes". También ha subrayado que de las 4.400 viviendas que se están desarrollando en la Comunitat Valenciana con el Plan Vive, cerca de 1.200 están reservadas para menores de 35 años.

También se ha referido a la negociación del Plan Estatal de Vivienda, que espera que pueda cerrarse en diciembre y que incluya "bastantes cambios" con un "importante incremento de la financiación", del que el 40% procederá de las comunidades autónomas, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros.