Sonia Valiente, premio de narrativa de Letras del Mediterráneo: "Se escribe como se besa, con todo el cuerpo"

Sonia Valiente, premio narrativa de las Letras del Mediterráneo - MARÍA SELVA

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista valenciana Sonia Valiente publica 'El vuelo de la Fortuna' (Plaza&Janés), un thriller contemporáneo sobre el poder y la fortuna por el que ha logrado el premio Letras del Mediterráneo en la categoría de narrativa 2026. "Se escribe como se besa, con todo el cuerpo, es como un estado febril que quieres que acabe".

Así lo ha manifestado Valiente en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de esta novela "más madura", en la que recrea el viaje del lujoso zepelín 'Hinderburg', que se estrelló en 1937. La trama arranca cuando el escritor Ponce Savaté aparece asesinado y las miradas de los cuatrocientos asistentes a bordo del se dirigen hacia la protagonista, Maravillas Poquet.

Valiente ha explicado que en general el proceso de escritura de sus novelas es "relativamente rápido, sobre cuatro meses", pero ha añadido que escribir también supone el proceso "integral", en el que agrega los primeros pensamientos, la construcción de la historia y la revisión y que se ha llegado a alargar hasta los dos años en su tercera novela.

En este sentido, ha incidido en que escribir es como encontrarte en un "estado febril" y ha explicado que esta historia surgió en una primera idea sobre los zepelines tras ver una película y hacer una escaleta en un vuelo a Perú de 11 horas. Sobre el proceso de escritura ha recordado una frase de Carmen Amoraga: 'Vivir también es escribir', a la que ha agregado que es algo "sumamente invasivo" porque "los personajes no te dejan en paz, ya sea mientras tiras la basura o llamas a tu madre".

Sobre las localizaciones de la novela, ha manifestado que cuando empezó a leer, todo sucedía en otras partes, en Nueva York o en París, como muchos en Madrid o Barcelona, pero que "ahora hay una generación que está más apegados al territorio y orgullosa". Por ello, la autora ha insistido en que en todas sus novelas tienen personajes valencianos, "como un compromiso chauvinista como lectora" en el que centra "de una manera muy orgánica" una de las diferentes localizaciones en Castellón, a la que está "muy vinculada".

Este thriller reflexiona sobre dos cuestiones principales para Valiente, como son la fortuna y el poder. Así, ha señalado que la suerte ha marcado su vida y que así lo ha aplicado a su personaje, Maravillas Poquet, con ejemplos como la colección de sobres de azúcar con leyendas de la suerte en la que la protagonista basa sus decisiones.

"Me ha hecho pensar en la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos lo hemos hecho y en si aquellas personas con poder pueden alterar la suerte o si se puede comprar la fortuna", ha asegurado.

HINDENBURG Y SEVESO

La autora quería contar la historia del 'Hindenburg', el dirigible alemán que explotó por los aires en 1937 cuando se dirigía a realizar maniobras de ataque. "En un ambiente prácticamente prebélico de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban muy obsesionados con la conquista de los cielos, con el desarrollo tecnológico, pensaban que quien pudiera dominar la vanguardia tecnológica, como está pasando ahora, dominarían el futuro", ha subrayado.

"El ambiente que hay ahora mismo a nivel social, de crispación, a nivel internacional también, creo que hace que la novela sea muy tempestiva", ha insistido.

De esta manera, la idea de centrarlo en la tragedia del 'Hindenburg' apareció cuando Valiente se comenzó a preguntar: ¿Qué ocurriría si en nuestros días una fundación quisiera replicar ese viaje en un contexto de polarización, en el que la clase media está desapareciendo y cada vez hay más grandes fortunas?.

A ello, decidió añadirle un asesinato porque le parecía una idea "interesante". "Tenía los argumentos y los mimbres de la novela negra para hacer crítica social porque hay muchos temas de actualidad, de negacionismo, de cambio climático, y luego aparte la parte de entretenimiento, que es la que a mí me interesa como novelista, que lo leas y sea divertido, que no sea algo que te adoctrine", ha señalado.

Asimismo, al recuerdo de la tragedia del dirigible alemán, que pronto cumplirá 90 años, se le suma el recuerdo a la tragedia química de Seveso, de la que en breve se conmemorarán 50. Se trata de "un pueblo cerca de Milán en el que hubo una explosión de pesticidas terrible y en el que la gestión de residuos fue terrorífica, hubo una contaminación que duró muchísimo tiempo", ha rememorado Valiente.

A este recuerdo, se le suma la trama de Livia Ferrante, que huye de esa explosión y que junto a la de Maravillas Poquet confluyen al final, de manera que ambas efemérides se combinan para reflexionar sobre quienes sustentan el poder y quienes compran la suerte.

SUS PERSONAJES

Valiente ha insistido en que la historia "es lo que le sucede al personaje, por lo que ha explicado que está "muy orgullosa" de ellos, en concreto de Maravillas Poquet debido al "arco de transformación que tiene". "Ella empieza siendo una tía mezquina, como un erizo, y cuando sucede algo, se convierta casi en una heroína".

"Me parece que eso está logrado, tanto sostener el ritmo como que los personajes sean tridimensionales, que no sean solo una caricatura", ha concluido la escritora.