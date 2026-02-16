Sonido de Valencia Remember de Les Arts reúne a 14 DJ "históricos" en una experiencia "intergeneracional"

Sonido de Valencia Remember de Les Arts abrirá la temporada de festivales en la Comunitat Valenciana - FOTUR

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sonido de Valencia Remember de Les Arts reunirá el sábado 28 de febrero a 14 DJ "históricos" del sonido remember en "una experiencia intergeneracional que une a distintas generaciones a través de la música y la nostalgia".

Así lo han señalado durante la presentación de la nueva edición de este festival, que se celebrará a partir de las 16.00 horas, sin pausa durante la tarde y noche en la zona cubierta exterior de la Ciudad de Les Arts i Les Ciències.

Víctor Pérez (The Face/Homenaje a la Ruta), Vicente Ferrer (Bananas/Homenaje a la Ruta), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), DJ Veneno (Espiral), José Conca (Chocolate), Jesús Brisa (Espiral), Luis Bonias (Puzzle/Spook), Rodi (The Face), Ximo 3D (Heaven), Alcapone (Heaven), Sergi Val (Tardeo Remember/ Remember de Les Arts), José Cabedo (Límite Local) y Kike Jaén (N.O.D.), además de la sesión 'The Face by Caco', serán los protagonistas de la jornada.

En el acto de presentación han participado la presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Eva Blasco; el presidente de Fotur, Víctor Pérez; el director general de Turismo de la Comunitat, Israel Martínez, y el secretario general de Fotur, Juanjo Carbonell.

Durante su intervención, Pérez ha subrayado que Sonido de Valencia Remember de Les Arts no es solo un evento musical, sino que es "una experiencia intergeneracional que une a distintas generaciones a través de la música y la nostalgia".

"Los 'rememberos' tienen una media de 40 años pero esto ha cambiado porque ahora se juntan padres, hijos y abuelos", ha señalado y ha añadido que "esto quiere decir que los hijos han crecido con sus padres escuchando en el coche o en sus casas la música 'remember' que, al fin y al cabo, es música electrónica pero es un fenómeno que decían que iba a durar poco y aquí continúa".

Durante su intervención, Israel Martínez se ha dirigido a los disc-jockeys asistentes: "Con vuestro trabajo lo que estáis haciendo claramente es mantener ese legado y transmitirlo a las generaciones futuras".

Por su parte, Víctor Pérez ha destacado la "relevancia económica" del festival, en el que "el 99 por ciento de las empresas presentes son de la Comunitat Valenciana, lo que pone en valor su impacto en el tejido empresarial local". "Desde Valencia para toda España, somos industria, turismo, economía y cultura", ha afirmado.

Como novedad, el presidente de Fotur ha anunciado la próxima emisión de un cupón de la ONCE dedicado al festival, con cinco millones de unidades distribuidas en toda España, que llevarán la imagen del evento a nivel nacional.

Asimismo, Blasco ha agradecido la labor de Fotur dentro de la organización empresarial y, al tiempo, Martínez ha remarcado que la Comunitat "debe ser un referente en turismo de experiencias porque, además del sol y playa, queremos que nos visiten por eventos únicos como este".