La "sonora" y colorida 'mascletà' de este jueves, disparada por un pirotécnico de 18 años

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manolo Crespo cumplió hace dos días los 18 años y este jueves ha sido el encargado de disparar la décima 'mascletà' de las Fallas 2022, un espectáculo "muy sonoro" que ha repartido el color por toda la plaza del Ayuntamiento de València hasta llegar a un terremoto final que ha triunfado entre el público.

Es la primera 'mascletà' que dispara esta joven promesa en la plaza, aunque lleva toda su vida acudiendo con su padre, José Manuel Crespo Vidal, gerente de la Pirotecnia Valenciana de Llanera de Ranes, que, a su vez, disparó su primera 'mascletà en la plaza del Ayuntamiento con tan solo 17 años. En su momento, el pirotécnico más joven de España.

"Nunca he faltado a una 'mascletà'", ha comentado Manolo Crespo, "muy contento" tras el disparo, aunque esta vez ha sido él su principal artífice. "La plaza del Ayuntamiento son palabras mayores", ha reconocido. "Siempre que venimos a la plaza del Ayuntamiento, tiremos la 'mascletà' que tiremos, el publico siempre nos recibe con los brazos abiertos y espectacular", ha señalado.

En su opinión, el debut ha salido "perfecto", con "una 'mascletà' muy sonora, muy compaginada con los ritmos, perfecta". "Hemos empezado con una serie de silbatos y truenos de aviso, hemos ido incrementando el ritmo poco a poco hasta que hemos llegado a poner por 18 puntos por toda la plaza una serie de truenos digitalizados para que explotaran arriba y ha quedado impresionante", ha celebrado.

El espectáculo ha llenado de color la plaza y ha incluido un guiño de solidaridad a Ucrania con humo azul y amarillo, aunque la parte favorita de Crespo ha sido el terremoto final. "Lo que sientes ahí disparando es otra cosa", ha señalado.

CARLOS LATRE: "HA SIDO ABSOLUTAMENTE INIMITABLE"

No han faltado invitados en el balcón del Ayuntamiento para contemplar la primera 'mascletà' disparada por Crespo. Entre ellos, el humorista Carlos Latre, que por la mañana presentaba 'One Man Show' en el Teatro Olympia.

"Es mi primera vez en el balcón del Ayuntamiento y ha sido absolutamente inimitable. Me he sentido como un niño pequeño, yo que he vivido todas las Fallas, todas las fiestas de mi tierra Castellón, todas las 'mascletaes', todos los piromusicales, vivir esto ha sido absolutamente único y maravilloso", ha asegurado.

Otro de los invitados ha sido el teniente general jefe del Cuartel Terrestre de Alta Disponibilidad, Fernando García Vaquero, que ha considerado el disparo "muy bonito". "Hay que entender la música de la 'mascletà', y muy particularmente la de hoy ha estado muy bien", ha valorado.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha acompañado bajo el balcón a la asociación ASPAYYM de personas con movilidad reducida. También el balcón del Ayuntamiento ha contado con la presencia, entre otros, jugadores, técnicos y miembros del Valencia CF, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la consellera de Innovación, Carolina Pascual, entre otros.

También han presenciado el espectáculo pirotécnico, desde el balcón del Ayuntamiento, el embajador de Suiza en España, Peter Mock; el cónsul general de Suiza en Barcelona, Beat Kaser; la cónsul honoraria de Suiza en València , Rocío Cebrián; el secretario autonómico de seguridad, José María Ángel; la presidenta de EVAP, Eva Blasco; el presidente y síndicos del Tribunal de las Aguas; el equipo de Rugby Cau; y las fallas de Acàcies-Picaio y Burjassot-Carretera de Paterna.

CUATRO PERSONAS ATENDIDAS

En cuanto al balance de Cruz Roja, han sido atendidas cuatro personas: tres por lipotimia y una mujer con quemaduras. No ha habido evacuaciones hospitalarias.

Un total de 57 personas de la institución han velado por la seguridad del espectáculo: 42 socorristas, diez TES, dos enfermeras, un médico y dos coordinadores, con nueve vehículos.

'MASCLETÀ' DEL VIERNES

Este viernes la encargada de disparar la 'mascletà' será la Pirotecnia Tomás, de la localidad castellonense de Benicarló. Empezará con cuatro fases de fuego aéreo con diferentes intensidades, seguidas de cuatro retenciones terrestres de estilo tradicional. A continuación vendrá un terremoto progresivo, culminado por un potente arrebato aéreo de truenos.